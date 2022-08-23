Разрешено к публикации: в изнасиловании военнослужащей в "Гильбоа" подозревается Мухаммад Аталла

Окружной суд в Лоде разрешил к публикации данные заключённого, который подозревается в изнасиловании военнослужащей в тюрьме "Гильбоа".

Это Мухаммад Аталла, так называемый "спикер ФАТХа", отбывающий пожизненное заключение за терроризм.

Ранее сегодня министр обороны Бени Ганц и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев сообщили о создании комиссии, которая проверит условия службы военнослужащих ЦАХАЛа в израильских тюрьмах. Объявлено, что еще до начала работа межминистерской комиссии, девушки-военнослужащие не будут распределяться в те отделения тюрем, где содержатся заключенные террористы.

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Напомним, полиция расследует подозрения, согласно которым, заключенный одной из израильских тюрем, осужденный за терроризм, совершал тяжкие сексуальные преступления в отношении военнослужащей, служившей надзирательницей в тюрьме несколько лет назад. Следствие ведут сотрудники отдела по расследованию нарушений со стороны надзирателей в ЛАХАВ-433.

Речь идет о развитии так называемого "скандала о сутенерстве", когда в тюрьме "Гильбоа" офицер разведывательного отдела ШАБАС Рани Баша направлял охранниц из уголовного корпуса тюрьмы в корпус, где содержались палестинские арабы, осужденные за преступления в отношении безопасности государства.

Жалобы на "сутенерство" со стороны тюремного начальства в отношении девушек-военнослужащих, впервые поступили 2018 году. Одна из надзирательниц, военнослужащая ЦАХАЛа, заявила, что офицер разведки Рани Баша по требованию спикера ФАТХа Мухаммада Аталлы отправлял ее в корпус, где Аталла отбывал наказание, и тот совершал в ее отношении развратные действия. Офицера тогда временно отстранили от должности, но дело было закрыто за недостаточностью улик.

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После того, как в ноябре 2021-го года начальник тюрьмы Фреди Бен Шитрит на комиссии по проверке обстоятельств бегства шести террористов из "Гильбоа" рассказал о сутенерстве в тюрьме, государственный прокурор Амит Айсман распорядился вновь открыть это дело.