В школах Тель-Авива развешивают карты с границами 1949 года. Лидеры поселенцев: Тель-Авив отдалился от Израиля

Во вторник, 23 августа, мэрия Тель-Авива разослала в школы карты Государства Израиля, на которые нанесена демаркационная линия 1949 года; указаны районы, находящиеся под контролем палестинской администрации; нанесены "границы израильского суверенитета" - территории, которые не были аннексированы Израилем и на которые не распространяется законодательство Израиля. И в отдельное окно вынесена карта Тель-Авива с указанием районов, учебных заведений, трамвайных линий. Арабские школы города получили карту на арабском языке.

adv_11 incontent_1

По информации издания "Гаарец", мэрия намерена перед началом учебного года развесить карты в 2000 классов по всему городу.

В письме, адресованном директорам школ, мэр города Рон Хульдаи написал: "для нас важно, чтобы учащиеся знали пределы суверенитета Израиля, были знакомы со сложной реальностью в районах, находящихся под контролем палестинской администрации, в которых бок о бок живут евреи и арабы". Рон Хульдаи добавил, что карту можно использовать во время дискуссий о политике, географии, а также на политические темы, которые лежат в основе публичного дискурса.

adv_12 m_ar_1

Сайт "Гаарец" пишет, что карты, отправленные в тель-авивские школы, не были одобрены минпросом. А представители министерства просвещения заявляют, что эти карты не разрешается использовать не только в образовательном процессе, но и для декорации стен.

adv_13 incontent_2

Сайт 14-го канала израильского телевидения сообщает, что глава Совета Иудеи и Самарии Давид Альхаяни заявил, что Тель-Авив оторвался от остального Израиля. "Нас глубоко огорчает то, что Тель-Авив и его мэр продемонстрировали, насколько оторван первый еврейский город от народа Израиля. Именно в тот периода, когда отсутствует политическое давление и во всем мире нет сомнений в нашем суверенитете над Иудеей и Самарией, муниципалитет пытается своим идиотским поступком вернуть старый дискурс 90-х годов. Если для муниципалитета важно, чтобы школьники познакомились с Государством Израиль, то им лучше бы отправиться на экскурсию в Иудею и Самарию, где они глубже познакомятся с историей народа Израиля".