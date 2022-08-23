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    В Израиле

    Читатели NEWSru.co.il поставили "тройку с минусом" израильской системе просвещения. Итоги опроса

    Эксклюзив NEWSru Israel
    время публикации: | последнее обновление:
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    Читатели NEWSru.co.il поставили
    Flash90/NEWSru.co.il

    На сайте NEWSru.co.il завершился опрос "Проблемы израильской системы просвещения". В опросе, проводившемся 21-23 августа, приняли участие 1325 респондентов (1244 из них ответили на все 17 вопросов).

    ИТОГИ ОПРОСА

    77% участников опроса имеют высшее образование. 26% учились в израильском вузе. 10% учились в израильской школе. Среди имеющих высшее образование 27% получали его в Израиле.

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    У 51% опрошенных есть дети или внуки в израильских детских садах. У 48% участников опроса есть дети или внуки в начальных классах израильских школ, у 43% – в средних-старших классах израильских школ, у 28% – в израильских колледжах или вузах.

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    Участникам опроса было предложено дать оценку состояния системы просвещения на сегодняшний день (по пятибалльной шкале). Средняя оценка: 2,6 балла ("тройка с минусом" – между "удовлетворительно" и "плохо").

    Причем учившиеся в израильских школах дают системе просвещения даже более низкую оценку, чем те, кто в Израиле не получал школьное образование.

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    43% опрошенных считают министерство просвещения главным виновником кризиса в образовательной системе. 31% возлагают главную ответственность на профсоюзы учителей. 11% полагают, что в наибольшей степени в этом повинно министерство финансов.

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    32% сказали, что знают, в чем разница между профсоюзом учителей (Яффа Бен-Давид) и Объединением учителей (Ран Эрез). 53% признались, что не знают, в чем разница между этими двумя организациями.

    26% говорят, что хорошо знают, в чем состоят требования организаций учителей. 65% сказали, что знают об этом только в общих чертах. 8% признались, что не знают.

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    Был задан вопрос: "Чью позицию вы поддерживаете – министерства финансов или организаций учителей?" 40% стали на сторону минфина, 24% – на сторону организаций учителей. 32% заявили, что они никого не поддерживают в этом конфликте.

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    Вопрос: "Профсоюз учителей грозит забастовкой 1 сентября. Легитимна ли такая форма протеста?" 46% заявили: "Нет, забастовки в школах недопустимы". 19% выбрали ответ: "Да, иначе ничего добиться нельзя". 15% вообще не считают забастовки легитимными. 15% ответили: "Да, но только на ограниченное время".

    Мы попросили наших читателей назвать основные проблемы системы просвещения в Израиле сегодня (можно было выбрать несколько вариантов ответа).
    74% выбрали ответ: "В низкой квалификации учителей".
    64% заявили: "В отсутствии дисциплины в школах".
    63%: "В низком статусе педагога в Израиле".
    43%: "В низкой зарплате учителей".
    27%: "В отсутствии достаточных бюджетов".

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    При ответе на вопрос "Являются ли предложения по улучшению работы системы просвещения для вас важными при принятии решения – за какую партию голосовать?" голоса разделились примерно поровну. Для 43% это важно, для 43% – нет. 14% затруднились с однозначным ответом.

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    Вопрос: "Какая партия, на ваш взгляд, лучше прочих может справиться с кризисом в системе просвещения?"
    21%: НДИ (Либерман)
    15%: "Еш Атид" (Лапид)
    15%: "Ликуд" (Нетаниягу)
    2%: "Махане Мамлахти"" (Ганц, Саар, Айзенкот)
    2%: "Ционут Датит" (Смотрич, Бен-Гвир)
    1%: МЕРЕЦ
    Прочие партии назвали менее 1%.

    Мы попросили дать прогноз: начнется ли учебный год в израильских школах и детских садах без задержек, 1 сентября 2022 года? 33% верят, что начнется. 34% считают, что не начнется. Прочие не готовы давать такой прогноз.

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