Участник демонстрации протеста эфиопской общины напал с ножом на полицейского

25-летний сотрудник полиции Израиля был ранен ударом ножа в плечо в результате нападения, произошедшего вечером в среду, 23 августа, на проспекте Менахем Бегин в Тель-Авиве.

Инцидент произошел во время демонстрации протеста представителей эфиопской общины "Справедливость для Рафаэля". Напавший на полицейского участник демонстрации сбежал. Полицейский был доставлен в больницу "Ихилов", его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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В полиции сообщают, что в результате действий демонстрантов пострадали еще двое полицейских.

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После этого полиция применила дымовые гранаты и подтянула на место демонстрации спецтехнику с водометом.

Участники демонстрации требуют ужесточить наказание водительнице, сбившей 3,5 месяца назад четырехлетнего Рафаэля Эдну в Нетании, и скрывшейся с места аварии. Мальчик через несколько дней скончался в больнице.

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Несколько недель назад прокуратура сообщила, что водительнице будет предъявлено обвинение в неоказании помощи пострадавшему, но не в самой аварии. В прокуратуре утверждают, что расследование показало, что мальчик, гулявший с дедом, выскочил на проезжую часть из-за кустов, автомобиль двигался с разрешенной скоростью, и авария была неизбежной.

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Демонстранты обвиняют полицию и прокуратуру в расизме и заявляют: если бы у Рафаэля был иной цвет кожи, итоги расследования и наказание для водительницы было бы другим.

Вечером 23 августа из прокуратуры сообщили, что пригласили родителей Рафаэля Эдны для просмотра записей с камер наблюдения на месте аварии.