adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 32°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.788 ₪ 4.094 ₪
Иерусалим:
21 - 32°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Участник демонстрации протеста эфиопской общины напал с ножом на полицейского

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Участник демонстрации протеста эфиопской общины напал с ножом на полицейского
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    25-летний сотрудник полиции Израиля был ранен ударом ножа в плечо в результате нападения, произошедшего вечером в среду, 23 августа, на проспекте Менахем Бегин в Тель-Авиве.

    Инцидент произошел во время демонстрации протеста представителей эфиопской общины "Справедливость для Рафаэля". Напавший на полицейского участник демонстрации сбежал. Полицейский был доставлен в больницу "Ихилов", его состояние оценивается как средней степени тяжести.

    adv_12 incontent_1

    В полиции сообщают, что в результате действий демонстрантов пострадали еще двое полицейских.

    adv_13 m_ar_1

    После этого полиция применила дымовые гранаты и подтянула на место демонстрации спецтехнику с водометом.

    Участники демонстрации требуют ужесточить наказание водительнице, сбившей 3,5 месяца назад четырехлетнего Рафаэля Эдну в Нетании, и скрывшейся с места аварии. Мальчик через несколько дней скончался в больнице.

    adv_14 incontent_2

    Несколько недель назад прокуратура сообщила, что водительнице будет предъявлено обвинение в неоказании помощи пострадавшему, но не в самой аварии. В прокуратуре утверждают, что расследование показало, что мальчик, гулявший с дедом, выскочил на проезжую часть из-за кустов, автомобиль двигался с разрешенной скоростью, и авария была неизбежной.

    adv_15 m_ar_2

    Демонстранты обвиняют полицию и прокуратуру в расизме и заявляют: если бы у Рафаэля был иной цвет кожи, итоги расследования и наказание для водительницы было бы другим.

    Вечером 23 августа из прокуратуры сообщили, что пригласили родителей Рафаэля Эдны для просмотра записей с камер наблюдения на месте аварии.

    adv_16 incontent_3

    adv_17 rimma_dw_d
    adv_18 rimma_dw_m
    adv_19 article_video
    Ссылки по теме
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1
    adv_25 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    21:45 В ЧВК "Вагнер" подтвердили: Евгений Пригожин находился на борту разбившегося самолета
    21:23 Исраэль Кац разрешил увеличить экспорт газа в Египет
    21:05 Стрельба в Кирьят-Бялике, тяжело ранен мужчина
    20:53 Телеграм-каналы: самолет Пригожина сбит двумя ракетами ЗРК С-400
    20:13 В Тверской области разбился самолет, среди пассажиров числился Евгений Пригожин
    19:50 "Справедливость для Рафаэля": демонстранты перекрыли шоссе Аялон
    19:21 ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дома двух террористов, убивших семь израильтян
    18:43 СМИ: в Газе опасаются возвращения Израиля к тактике "точечных ликвидаций"
    adv_26 ar_right_2
    adv_27 ar_right_3
    adv_28 ar_right_4
    adv_29 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom