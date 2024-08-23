Разрешено к публикации: в ходе боевых действий в секторе Газы погиб старший сержант резерва Эвьятар Атуар , 24 года, из Рош-Аина, боец 6310-го батальона Иерусалимской бригады.

В том же бою четверо бойцов 6310-го батальона были тяжело ранены. Еще трое военнослужащих получили ранения средней тяжести. Все раненые находятся в больницах, их семьям сообщено о случившемся.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 334 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 696 военнослужащих ЦАХАЛа.