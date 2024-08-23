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Израиль

В ходе последних обстрелов Кирьят-Шмоны из Ливана было выпущено около 40 ракет

время публикации: 23 августа 2024 г., 20:39 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 20:49
В ходе обстрелов Кирьят-Шмоны из Ливана было выпущено около 40 ракет
David Cohen/Flash90

По предварительным данным, в ходе последних обстрелов Кирьят-Шмоны и окрестностей из Ливана было выпущено около 40 ракет.

Значительную часть ракет удалось перехватить, некоторые упали на незастроенной местности, вызвав возгорания. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, обстрелы Кирьят-Шмоны были зафиксированы в пятницу, 23 августа, 19:38, 20:00 и 20:03.

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