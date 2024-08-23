На юге Ливана ВВС ЦАХАЛа ликвидировали одного из командиров ракетного подразделения "Хизбаллы"

На юге Ливана, в районе Айта аз-Зут, ВВС ЦАХАЛа ликвидировали Мухаммада Махмуда Наджама, одного из командиров ракетного подразделении террористической организации "Хизбаллы".

Также силы 91-й дивизии в районе Мис аль-Джабаль выявили и уничтожили террориста "Хизбаллы", ранее обстрелявшего Ифтах.

В районе Итарун был ликвидирован террорист, ответственный за обстрел Малкии.

За последние несколько часов из Ливана в сторону израильской территории было выпущено несколько ракет, большинство из них упали на открытой местности. Пострадавших нет.