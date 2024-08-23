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Израиль

МИД Израиля призвал к осторожности сограждан, находящихся в России

время публикации: 23 августа 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 10:01
МИД Израиля призвал к осторожности сограждан, находящихся в России
Фото NEWSru.co.il

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало предупреждение для сограждан, которые находятся в настоящее время в России.

В официальном заявлении сказано: "В связи с расширением зоны военных действий и активными боевыми действиями на российско-украинской границе существует опасность бомбардировок с воздуха и ракетных обстрелов населенных пунктов и жилых районов на данной территории. МИД Израиля рекомендует гражданам Израиля, желающим приехать в Россию, избегать поездок в Курск, Белгород и их окрестности, а израильтянам, находящимся в этих районах, пересмотреть свое пребывание там".

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