Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 августа: операции в Шхеме, Тубасе и Хевроне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Удле), в Тубасе, около Дженина (в Джабе), около Рамаллы (в Дир Кадисе), в Хевроне и около Хеврона (в Нубе).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 августа.

Пограничная полиция действовала в Кафр Акабе, на севере Иерусалима. Происходят столкновения.