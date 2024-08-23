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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 августа: операции в Шхеме, Тубасе и Хевроне

время публикации: 23 августа 2024 г., 06:50 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 06:51
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 августа: операции в Шхеме, Тубасе и Хевроне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Удле), в Тубасе, около Дженина (в Джабе), около Рамаллы (в Дир Кадисе), в Хевроне и около Хеврона (в Нубе).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 августа.

Пограничная полиция действовала в Кафр Акабе, на севере Иерусалима. Происходят столкновения.

Израиль
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