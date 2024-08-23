Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 23 августа, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-40, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 30-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В субботу температура немного понизится. В воскресенье ожидается небольшое повышение температуры. В понедельник – без существенных изменений.