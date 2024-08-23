Две противотанковые ракеты попали в объект ПВО на горе Мерон, "Хизбалла" взяла ответственность

Две противотанковые ракеты, выпущенные с территории Ливана, взорвались на территории объекта ПВО Израиля на горе Мерон. В результате инцидента пострадавших нет, ЦАХАЛ ведет расследование инцидента.

Шиитская террористическая организация "Хизбалла" заявила о своей ответственности за обстрел.

В настоящее время службы безопасности на севере Израиля находятся в состоянии повышенной боеготовности, поскольку угроза ответа "Хизбаллы" и Ирана на последние ликвидации не снята.