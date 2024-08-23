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Израиль

Две противотанковые ракеты попали в объект ПВО на горе Мерон, "Хизбалла" взяла ответственность

время публикации: 23 августа 2024 г., 14:02 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 14:06
Две противотанковые ракеты попали в объект ПВО на горе Мерон, "Хизбалла" взяла ответственность
David Cohen/Flash90

Две противотанковые ракеты, выпущенные с территории Ливана, взорвались на территории объекта ПВО Израиля на горе Мерон. В результате инцидента пострадавших нет, ЦАХАЛ ведет расследование инцидента.

Шиитская террористическая организация "Хизбалла" заявила о своей ответственности за обстрел.

В настоящее время службы безопасности на севере Израиля находятся в состоянии повышенной боеготовности, поскольку угроза ответа "Хизбаллы" и Ирана на последние ликвидации не снята.

Израиль
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