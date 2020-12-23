В Израиле зарегистрировано четыре случая заражения новым штаммом COVID-19

В среду, 23 декабря, новостная служба телерадиокорпорации "Кан" передала, что министерство здравоохранения подтвердило случаи заражения израильтян новым штаммом коронавируса, завезенным из Европы.

На заседании кабинета по борьбе с коронавирусом Шарон Эльрои Прайс, глава департамента общественного здравоохранения в минздраве, сообщила, что вирус был выявлен центральной лабораторией в Тель а-Шомере в пробах троих израильтян, вернувшихся из Великобритании. Источник заражения в четвертом случае пока не выявлен.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что трое туристов, вернувшихся из Великобритании, в настоящий момент находятся в одной из "карантинных гостиниц".

Сайт N12 пишет, что сообщение Шарон Эльрои Прайс застало многих министров врасплох, они недоумевали, почему минздрав не выпустил официальное сообщение о том, что новый штамм вируса уже в Израиле.

На проходящем в данный момент заседании кабинета обосуждаются меры по сдерживанию распространения коронавируса. Министерство здравоохранения настаивает на введении жесткого локдауна, предусматривающего закрытие учебных заведений, торговых предприятий и бизнесов, ограничение передвижений граждан, начиная с ближайшего воскресенья, 27 декабря. Если этот сценарий будет принят, то карантин продолжится не менее 25 дней и может быть продлен, если ежедневно будет выявляться более тысячи новых случаев. При этом координатор национальной программы "Маген Исраэль" профессор Нахман Аш рекомендует ввести карантин уже с ближайшей пятницы, 25 декабря.

Министр просвещения Йоав Галант пытается "отстоять" учебные заведения, которые, по его мнению, не должны закрываться.

Представители "Кахоль Лаван" пытаются отодвинуть карантин еще на несколько дней.

Министр финансов Исраэль Кац выступает за то, чтобы во время локдауна продолжили работать промышленные предприятия и офисы, не ведущие прием клиентов.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал сообщение минздрава об обнаружении "британской" разновидности вируса в Израиле: "Совершенно ясно, что мы сделали правильные шаги, когда закрыли небо для полетов из Великобритании и остального мира. Совершенно ясно, что мы поступили правильно, когда обязали израильтян проходить карантин в отелях, и, совершенно ясно, что мы предприняли правильные шаги по поиску людей, вернувшихся из Англии и других затронутых новым штаммом стран.

Это только подчеркивает всю важность вопросов, которые мы сейчас обсуждаем: а именно необходимость очень быстрого продвижения нашей кампании вакцинации, которая в настоящее время является одной из самых быстрых в мире по отношению к численности населения, и одновременно необходимость ограничения распространения болезни, как предыдущего вируса, так и мутации. И то, и другое надо осуществлять параллельно - и очень быструю вакцинацию, и ограничения. Если мы это сделаем, мы станем первой страной в мире, преодолевшей эпидемию. Это возможно, мы сможем это сделать, если будем действовать все вместе".