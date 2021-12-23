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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2021 г., 22:37

Вынесен приговор убийцам Двира Сорека

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Двир Иегуда Сорек

Военный суд вынес приговор Насиру и Касиму Асафара, убившим два года назад 19-летнего учащегося военной йешивы "Маханаим" Двира Иегуду Сорека.

19-летний Двир Сорек был убит вечером 7 августа 2019 года неподалеку от кибуца Мигадль Оз в Гуш Эциорне. Изначально предполагалось, что юноша был похищен, однако в ходе расследования эта версия не подтвердилась. Двир Сорек в гражданской одежде 7 августа около 20:30 вышел из автобуса на 60-м шоссе и направлялся в поселок Мигдаль Оз, он был примерно в ста метрах от поста охраны поселка, когда рядом с ним остановился автомобиль, из которого выскочил террорист, нанесший ему смертельные ножевые раны. Террористы с места теракта скрылись на автомобиле. Тело убитого было найдено примерно в 2:30 ночи 8 августа. Рядом с местом убийства нашли следы шин автомобиля, совершившего резкий разворот в южном направлении. Информация об убийстве была разрешена к публикации в 7 утра.

Суд приговорил Касима Асафара к пожизненному заключению и еще 40 годам тюрьмы, его двоюродный брат Насир приговорен к пожизненному заключению и 20 годам тюрьмы.


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Израиль простился с Двиром Сореком, убитым террористами

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