Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2021 г., 17:14

Несмотря на ливень, в марше на Хомеш участвуют тысячи правых активистов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Несмотря на ливень, в марше на Хомеш участвуют тысячи правых активистов

Тысячи израильтян откликнулись на призыв приехать к поселку Хомеш, чтобы выразить несогласие с решением разрушить йешиву в Хомеше. По информации 14-го телеканала, в этом мероприятии участвуют 10 тысяч человек (эти данные соответствуют оценке полиции количества участников).

Одним из организаторов марша стала вдова Иегуды Диментмана, который был убит неделю назад палестинским террористом на выезде из Хомеша.

В четверг, 23 декабря, радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источники в системе безопасности передала, что решение о дате разрушения йешивы в Хомеше будет принято после завершения траурной недели ("шивы") по Иегуде Диментману.


Согласно опубликованной информации, в силовых структурах заявляют, что рано или поздно йешива будет разрушена. Йешива в Хомеше существует 15 лет, впервые она была основана через год после насильственного выселения жителей поселка в рамках программы размежевания. Силы безопасности раз за разом разрушают ее, но еврейские активисты восстанавливают и продолжают изучение Торы.

Ожидается, что после следующего разрушения на месте будут дислоцированы бойцы пограничной полиции (МАГАВ), которые воспрепятствуют возвращению евреев в Хомеш.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:18 Разрушена йешива в Хомеше: активисты сдаваться не намерены
06:51 Пожар в деревне Янух-Джат, погибла молодая женщина
06:19 Выступление Беннета, "выборы" в "Еш Атид" и сделка Дери. Итоги политической недели
05:43 Прогноз погоды на 24 декабря: холодно, слабые дожди, снегопад на Хермоне
22:37 Вынесен приговор убийцам Двира Сорека
21:18 В Кирьят-Бялике под колесами автомобиля погиб пожилой мужчина
21:03 На озере Хула от "птичьего гриппа" погибли около двух тысяч журавлей
19:06 В больницу "Бейлинсон" из Герцлии доставлены с травмами пешеход и сбивший его мотоциклист
18:05 Известный музыкант подал жалобу в полицию на знакомую за домогательства
17:48 ЧП в одном ресторанов в Кфар-Сабе: рука кухонного работника попала в мясорубку
Загрузка...