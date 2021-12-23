Несмотря на ливень, в марше на Хомеш участвуют тысячи правых активистов

Тысячи израильтян откликнулись на призыв приехать к поселку Хомеш, чтобы выразить несогласие с решением разрушить йешиву в Хомеше. По информации 14-го телеканала, в этом мероприятии участвуют 10 тысяч человек (эти данные соответствуют оценке полиции количества участников).

Одним из организаторов марша стала вдова Иегуды Диментмана, который был убит неделю назад палестинским террористом на выезде из Хомеша.

В четверг, 23 декабря, радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источники в системе безопасности передала, что решение о дате разрушения йешивы в Хомеше будет принято после завершения траурной недели ("шивы") по Иегуде Диментману.

Согласно опубликованной информации, в силовых структурах заявляют, что рано или поздно йешива будет разрушена. Йешива в Хомеше существует 15 лет, впервые она была основана через год после насильственного выселения жителей поселка в рамках программы размежевания. Силы безопасности раз за разом разрушают ее, но еврейские активисты восстанавливают и продолжают изучение Торы.

Ожидается, что после следующего разрушения на месте будут дислоцированы бойцы пограничной полиции (МАГАВ), которые воспрепятствуют возвращению евреев в Хомеш.