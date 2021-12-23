Известный музыкант подал жалобу в полицию на знакомую за домогательства

Известный израильский музыкант, проживающий в центре страны, подал жалобу в полицию на свою знакомую. Он утверждает, что страдает от ее домогательств.

По словам музыканта, женщина посылает ему письма, сообщения в WhatsApp и другие мессенджеры. Это продолжалось не один день, но он терпел до тех пор, пока вчера она заявилась к нему домой. По словам музыканта, женщина пересекла "красную линию".

Сайт Walla News пишет, что полиция изучает жалобу и разыскивает женщину, чтобы пригласить ее в отделение для разбирательства.