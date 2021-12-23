Прогноз погоды на 23 декабря: холодно, дожди в Негеве, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 23 декабря, температура будет ниже среднесезонной. Дожди в Негеве, на севере и в центре страны. Облачно. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 6-11 градусов, в Тель-Авиве – 12-15, в Хайфе – 12-14, в Эйлате – 12-20, в Беэр-Шеве – 7-17, в Мицпе-Рамоне – 7-11, на побережье Мертвого моря – 17-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-16, в Ариэле – 9-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-15, на Голанских высотах – 9-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 130-180 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу ожидается переменная облачность, прохладно. В субботу – солнечно, прохладно.