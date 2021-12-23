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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2021 г., 10:03

15-летний школьник из Тель-Авива обвиняется в серии изнасилований

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15-летний школьник из Тель-Авива обвиняется в серии изнасиловании

Прокуратура тель-авивского округа представила в окружной суд по делам несовершеннолетних обвинительное заключение в адрес 15-летнего школьника из Тель-Авива.

Подросток обвиняется в пяти случаях изнасилования, четырех случаях развратных действий и одной попытке изнасилования.

Согласно сообщению министерства юстиции, часть вменяемых подростку преступлений была совершена в отношении девочек, с которыми у обвиняемого были интимные отношения. Другие преступления были совершены в отношении случайных знакомых.

В связи с тем, что речь идет о несовершеннолетнем обвиняемом, текст обвинительного заключения и информация о личности подростка не публикуется.


Подросток был задержан две недели назад. Речь идет о мальчике, который ранее учился в престижной частной школе, однако два года назад был переведен из нее после того, как совершил сексуальное нападение на свою одноклассницу. Жалоба в полицию тогда подана не была.

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15-летний школьник из Тель-Авива задержан по подозрению в серии сексуальных нападений

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