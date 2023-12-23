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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщает о гибели еще пятерых военнослужащих в боях в секторе Газы

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пресс-служба ЦАХАЛа     Нир Рафаэль Кананиан
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Бирхану Касси
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    ЦАХАЛ опубликовал имена еще пятерых военнослужащих, которые погибли в боях в секторе Газы.

    Старший сержант Нир Рафаэль Кананиан, 20 лет, из Бейт-Кешет, боец разведроты бригады "Гивати", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Старший сержант Бирхану Касси, 22 года, из Бейт-Шемеша, боец разведроты бригады "Гивати", погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Старшина (резерва) Шай Термин, 26 лет, из Рош-Пины, боец 6623-го батальона 55-й десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Прапорщик (резерва) Александр Шпиц, 41 год, из Кармиэля, боец 6623-го батальона 55-й десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Капитан Ошри Моше Буцхак, 22 года, из Хайфы, командир расчета разведроты бригады "Нахаль", погиб в бою на севере сектора Газы.

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    В том же бою, в котором погибли Нир Рафаэль Кананиан и Бирхану Касси, тяжелые ранения получили пятеро бойцов разведроты бригады "Гивати". Раненые находятся в больницах, их близкие уведомлены о происшедшем.

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