ЦАХАЛ сообщает о гибели еще пятерых военнослужащих в боях в секторе Газы

ЦАХАЛ опубликовал имена еще пятерых военнослужащих, которые погибли в боях в секторе Газы.

Старший сержант Нир Рафаэль Кананиан, 20 лет, из Бейт-Кешет, боец разведроты бригады "Гивати", погиб в бою на юге сектора Газы.

Старший сержант Бирхану Касси, 22 года, из Бейт-Шемеша, боец разведроты бригады "Гивати", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Старшина (резерва) Шай Термин, 26 лет, из Рош-Пины, боец 6623-го батальона 55-й десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою на юге сектора Газы.

Прапорщик (резерва) Александр Шпиц, 41 год, из Кармиэля, боец 6623-го батальона 55-й десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою на юге сектора Газы.

Капитан Ошри Моше Буцхак, 22 года, из Хайфы, командир расчета разведроты бригады "Нахаль", погиб в бою на севере сектора Газы.

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В том же бою, в котором погибли Нир Рафаэль Кананиан и Бирхану Касси, тяжелые ранения получили пятеро бойцов разведроты бригады "Гивати". Раненые находятся в больницах, их близкие уведомлены о происшедшем.