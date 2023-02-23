Минфин и минобороны договорились об изменении длительности срочной службы в ЦАХАЛе

Утром в четверг, 23 февраля, канцелярия главы правительства опубликовала сообщение о достижении министерствами финансов и обороны договоренности по многолетней бюджетной программе для Армии Обороны Израиля.

Между тем, за важным, но достаточно будничным коммюнике кроется договоренность об изменении длительности срочной службы в ЦАХАЛе.

Согласно договоренности, срок службы для девушек и юношей будет одинаковым, и будет зависеть от должности, на которой он/она служит. Военнослужащие боевых частей, вне зависимости от пола, будут служить 32 месяца, но будут получать большую зарплату и бонусы, военнослужащие тыловых частей будут служить 28 месяцев, но и получать будут меньше.

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Следует подчеркнуть, что на данный момент речь идет об устной договоренности. Предварительный документ должен быть составлен в течение ближайших суток, а окончательное утверждение произойдет не раньше, чем через месяц.

Также стало известно о договоренностях по поводу формата выплаты пенсий и зарплат для военнослужащих на контракте.

В частности, министерство финансов уступило в вопросе так называемой надбавки начальника генерального штаба к пенсиям завершающих военную карьеру, тогда как министерство обороны согласилось, что промежуточная пенсия будет выплачиваться до 60 лет, а не до 67 лет, и будет зависеть от материального положения ушедшего в отставку.

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Кроме того, ЦАХАЛ дал добро на тестирование формата, в рамках которого представители отдельных специальностей смогут выбирать между высокой зарплатой без промежуточной пенсии, и более низкой зарплатой с сохранением права на промежуточную пенсию.

Стороны согласовали продвижение Закона о престижности военной службы, который закрепит права военных на различные льготы.