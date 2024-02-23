Нетаниягу представил министрам документ о будущем Газы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил членам военно-политического кабинета программный документ о будущем сектора Газы после окончания военных действий.

Документ содержит следующие пункты:

- ЦАХАЛ продолжит военные действия в секторе Газы до достижения поставленных перед ним целей – ликвидации военных возможностей и властной инфраструктуры ХАМАСа и "Исламского джихада", возвращения похищенных и снятия угрозы со стороны сектора Газы на длительный срок.

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- Израиль будет сохранять оперативную свободу действий в секторе Газы без ограничения времени для предотвращения восстановления террористической инфраструктуры.

- Периметр безопасности, возводимый в секторе Газы вдоль границы с Израилем, будет существовать до тех пор, пока в нем будет оборонная необходимость.

- Будет создан "Южный барьер" для предотвращения укрепления террористических структур в секторе Газы. По мере возможности, барьер будет действовать в сотрудничестве с Египтом и при поддержке США, основываясь на технологиях по предотвращению контрабанды из Египта в сектор Газы, как наземных, так и подземных.

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- Израиль будет полностью контролировать ситуацию в сфере безопасности на территории между рекой Иордан и морем, включая все границы сектора Газы. В секторе будет осуществляться режим полного разоружения, за исключением минимума, необходимого для поддержания общественного порядка.

- Гражданскую администрацию будут осуществлять местные структуры. Будет проводиться программа дерадикализаиции в религиозных учреждениях, системах просвещения и социального обеспечения – по мере возможности опираясь на поддержку арабских стран, имеющих опыт в дерадикализации на своей территории.

- Израиль будет добиваться закрытия агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) и ее замены другими международными структурами.

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- Проекты по восстановлению сектора Газы будут финансироваться и осуществляться приемлемыми для Израиля странами.