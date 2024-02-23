Касиф остался в Кнессете, Смотрич за призыв харедим. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Два пленарных заседания Кнессета, которые состоялись на этой неделе, явились красноречивой демонстрацией процесса, который проходит в эти дни израильская политика. Партии все более ясно обозначают позиции, дистанцируясь друг от друга и бросая взгляды на пока еще далекие выборы. Офер Касиф, палестинское государство и закон о призыве были на этой неделе в центре внимания израильских политиков. Каждый из них вел себя в соответствии не только со своими взглядами, но и со своими политическими интересами.

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Дело Касифа. НДИ против "Еш Атид"

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Яир Лапид и Авигдор Либерман на протяжении долгого времени были политическими союзниками. Как это часто бывает, "дружили" они, в основном против, а не за. И тот, и другой поставили перед собой цель – по возможности приблизить завершение политической карьеры Биньямина Нетаниягу. И тот, и другой вели борьбу с ультраортодоксальным истеблишментом, фокусируясь, в первую очередь, на ликвидации неравенства при распределении бремени. Обе партии резко выступали против юридической реформы, инициированной нынешним правительством. Однако политические дружбы очень быстро становятся в тягость, а желание получать мандаты избирателей требует отдаления от недавнего союзника. И чем дальше тем критика острее. После провала инициативы по удалению из Кнессета Офера Касифа, она достигла нового пика.

Для того, чтобы инициатива НДИ реализовалась, ее авторам не хватило всего пяти голосов. Число проголосовавших "против" в данном случае не имело значения. Просто надо было набрать 90 голосов "за". Предложение поддержали 85 законодателей, при этом несколько депутатов, изначально поддерживавших предложение, на решающее голосование не явились. Один из таких депутатов Владимир Белиак ("Еш Атид") пояснил в беседе со мной, что после многочисленных бесед с представителями юридического советника правительства и Кнессета, он изменил свое мнение и пришел к выводу о том, что попытка лишить Касифа депутатского мандата – это популизм и политические игры, участвовать в которых он не желает.

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Однако причина, вероятно, в другом. Если бы НДИ удалось провести решение по Касифу, то прежде всего это наделило бы партию Либермана крупной имиджевой победой. Партия Лапида не выиграла бы ничего. Кроме того, вопрос был бы передан в Высший суд справедливости (БАГАЦ), и тема отношений между исполнительной и судебной властью вновь оказалась бы на повестке дня. А Лапиду это ни к чему. И главное – не очень далек тот день, когда кому-то придется формировать новую коалицию и искать партнеров – возможно тех, кто даст свои голоса извне. На этом фоне ссориться с арабскими партиями могут Либерман, Смотрич и Саар. Этого не могут себе позволить Лапид и Ганц.

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Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц не принял участия в голосовании. Аналогично поступил Гади Айзенкот. Голосованию предшествовало бурное обсуждение на фракции, в ходе которого разгорелась дискуссия между Пниной Тамено-Шете и министром Орит Фаркаш-Коэн. Первая требовала голосовать против Офера Касифа, вторая возражала. По "случайному" стечению обстоятельств они расходятся во мнении и по вопросу о продолжении пребывания партии в коалиции. Тамено-Шете – за, Фаркаш-Коэн – против. Если судить по тону Бени Ганца в ходе пресс-конференции, которую он дал 21 февраля, глава "Махане Мамлахти" также не торопится расставаться с министерским креслом.

Голосование по поводу Офера Касифа вновь продемонстрировало и разногласия между "Кахоль Лаван" и "Тиква Хадаша". Депутаты, пришедшие в Кнессет из партии Гидеона Саара, проголосовали за инициативу НДИ. Правая партия не может себе позволить не поддержать предложение по удалению из Кнессета такой фигуры как Офер Касиф.

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Несмотря на возмущенный тон депутатов от НДИ, рискну предположить, что и они смогли разглядеть определенные преимущества в решении Кнессета. Во всяком случае, сейчас Либерман и коллеги смогут вновь говорить о том, что они хотели как лучше, но им не дали. Как в случае с Газой, гражданскими браками и многим другим.

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Нетаниягу и международное давление

Дискуссия по вопросу о Палестинском государстве пришла на этой неделе в правительство и Кнессет. Если быть точным, дискуссия сфокусировалась вокруг реального или мнимого намерения США, Великобритании и некоторых других государств в одностороннем порядке признать такое государство. Трудно представить больший подарок, который мог получить премьер-министр Биньямин Нетаниягу. За долгие годы пребывания в политике одно Нетаниягу усвоил твердо: хочешь консолидировать правую коалицию и вернуть избирателей – скажи "нет" международному давлению. Так глава правительства и поступил на этой неделе. Сначала кабинет министров принял резолюцию, высказывавшую протест против намерения иностранных государств сделать односторонний шаг навстречу палестинским арабам, а затем эта резолюция была вынесена на обсуждение в Кнессете.

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Как и следовало ожидать, Кнессет подавляющим большинством (99 против 11) поддержал резолюцию правительства. Депутаты от "Аводы" на голосование не пришли, арабские депутаты и Офер Касиф проголосовали против. В остальных партиях понимают то, что понимает и Нетаниягу – избиратели любят, когда их избранники противостоят давлению извне. В то же время, в оппозиции обвинили Нетаниягу в манипуляции, и у этих обвинений на сей раз есть основания. Несмотря на попытку премьер-министра представить свою декларацию, как отвергающую саму идею палестинского государства, в реальности она лишь отвергает одностороннее признание такого государства США и другими. "А в рамках соглашения вы на создание такого государства готовы?" – риторически спросил в интервью NEWSru.co.il депутат от НДИ Одед Форер. Аналогичные вопросы задавали премьер-министру депутаты во время обсуждения в Кнессете. Ответа не последовало.

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Ответа от Нетаниягу не потребовали и на правом фланге коалиции. Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир прекрасно понимают, что до тех пор, пока идет война, никаких дипломатических переговоров не будет. Если и когда они начнутся, у правых будет достаточно времени, чтобы раскачать – а в крайнем случае и перевернуть – коалиционную лодку. Совершенно ни к чему подстегивать этот процесс сейчас, когда ни у кого в коалиции нет альтернатив, и выборы никому не нужны.

Во время того же обсуждения в зале заседаний парламента произошел эпизод, который привлек внимание многих. Направляясь на трибуну, глава правительства обменялся рукопожатиями с министром Гидеоном Сааром. Отношения между этими двумя политиками слишком сложны и напряженны, чтобы этот эпизод остался без внимания. Возможно он был просто данью вежливости, тем более, что в вопросе палестинского государства Саар находится правее Нетаниягу. Но публикации, появившиеся в последнее время о потеплении отношений между Нетаниягу и Сааром, порождают массу разговоров вокруг любой интеракции между ними. Насколько мне известно, никаких драматических изменений не произошло. Саар по-прежнему не собирается возвращаться в "Ликуд" до тех пор, пока им руководит Нетаниягу, и не собирается покидать коалицию до тех пор, пока идет война. Все остальное занимает политическую систему сильно меньше.

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Закон о призыве: приближение к решающему моменту

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Израильские политики не любят принимать решения. Особенно они не любят их принимать по вопросам, для которых хороших решений нет, а есть плохие или очень плохие. Часто в таких ситуациях принимать решения их вынуждает какая-то внешняя сила. 21 февраля стало известно, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором предупредила, что, если до 1 апреля не будет достигнут прогресс в утверждении закона о призыве, все ультраоротодоксы подпадут под действие закона о всеобщей воинской обязанности.

Сама по себе эта угроза весит немного. Никто всерьез не предполагает, что даже в случае непринятия закона, военная полиция обрушится с облавами на Меа Шеарим или Бней Брак в поисках новых старых дезертиров. Однако требование юридического советника с одной стороны и давление политической системы с другой, оставляют премьер-министру очень маленькое пространство для маневра. Возможно Нетаниягу предпримет еще одну попытку отодвинуть развязку. Требование принять закон о призыве во время войны звучит во многом абсурдно, и просьба отодвинуть окончательную дату его утверждения могла бы выглядеть оправданной, если бы звучала в первый раз. После многочисленных отсрочек вряд ли суд предоставит премьер-министру дополнительное время на размышление.

В политической системе отреагировали на требование юридического советника правительства. Наибольшее внимание привлекло заявление министра финансов Бецалеля Смотрича. "Требование призвать ультраортодоксов в ЦАХАЛ является справедливым, моральным и соответствующим духу Торы", – заявил Смотрич. Это заявление в первую очередь направлено в адрес избирателей нацинально-религиозного лагеря. Сотни мужчин в вязаных кипах в эти дни сражаются в секторе Газы или находятся на ливанской границе. В этой среде, где до недавнего времени терпимо относились к тому факту, что их дети и мужья служат, а ультраортодоксальные израильтяне – нет, постепенно теряют терпение. Смотрич отлично понимает это и, как многие, чувствует, что после 7 октября ситуация с непризывом харедим не может оставаться без изменений. Это само по себе не решает той дилеммы, перед которой оказался Нетаниягу. Премьер-министру предстоит выбирать между катаклизмом в коалиции и вспышкой акций протеста на улицах. Смотрич может дать ему поддержку избирателей национально-религиозного лагеря. Он не сможет обеспечить ему большинство в коалиции, если "Яадут а-Тора" решит выйти из правительства. В Кнессете уже говорят вполголоса о том, что закон о призыве в очередной раз станет поводом (не причиной, но поводом) для досрочных выборов.

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И последнее. На следующей неделе в Израиле пройдут муниципальные выборы. Но они уже начались на военных базах, в частях и подразделениях, в том числе в секторе Газы. Впервые за 20 лет избирательные участки с символикой государства Израиля находятся на земле Газы.