Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 23 февраля, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Холодно, особенно в горных районах. Облачно. Ожидаются слабые дожди на севере и в центре, до северного Негева. Снегопад на Хермоне и на других вершинах севера, слабый снегопад или снег с дождем в горах центра страны.

В Иерусалиме – 3-7 градусов, в Тель-Авиве – 8-12, в Хайфе – 8-10, в Эйлате – 11-17, в Беэр-Шеве – 6-12, в Мицпе-Рамоне – 4-10, на побережье Мертвого моря – 10-14, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-13, в Ариэле – 3-8, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-13, на Голанских высотах – 1-8.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 70-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник – похолодание, ожидается слабый снег с дождем в Иерусалиме и других районах страны на высоте более 500 м над уровнем моря, очень холодно. Во вторник-среду будет малооблачно и прохладно.