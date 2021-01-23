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NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2021 г., 13:26

В Тель-Авиве и Хайфе на митинги солидарности с Навальным пришли тысячи человек

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В субботу, 23 января, в Тель-Авиве и Хайфе состоялись акции солидарности с одним из лидеров российской оппозиции Алексеем Навальным.

В Тель-Авиве для участия в акции, проходившей в нескольких сотнях метров от посольства РФ в Тель-Авиве, по адресу улица а-Яркон 93, собрались, по приблизительным оценкам, около 1500 человек. Судя по всему, акция стала самой массовой среди аналогичных демонстраций солидарности, проводимых выходцами из стран бывшего СССР. (По данным полиции, число собравшихся не превышало 300).

При этом изначально организаторы акции, согласуя ее проведение, сообщали, что на нее соберется около 150 участников. Сотрудники полиции, присутствующие на митинге, заявили, что организаторам грозят штрафы за нарушение карантинных ограничений. После этого организаторы стали просить собравшихся разойтись.

Большинство участников митинга составляли новые репатрианты, семьи с детьми и молодежь. Собравшиеся скандировали: "Свободу Навальному!", "Путин – вор!". Среди лозунгов были плакаты, написанные на английском и иврите. В митинге приняли участие активисты сообщества "Беларусы ў Ізраілі" и другие представители белорусской общины.

Среди участников митинга, с которыми побеседовал наш корреспондент, были как старожилы, так и репатрианты, приехавшие в Израиль в последние годы. Все наши собеседники объясняли, что пришли на митинг из солидарности со своими близкими, оставшимися в России, а также потому что чувствуют себя обязаными высказаться по поводу беззакония, которое наблюдается на их бывшей родине.


После окончания митинга несколько сотен участников перешли к зданию посольства России. На месте наблюдается большое скопление полиции, присутствующих просят разойтись, напоминая, что речь не идет о разрешенном митинге, однако штрафы не выписывают.

В Хайфе на митинг солидарности пришли не менее 600 человек.

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