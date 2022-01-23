Больница выплатит около миллиона шекелей израильтянке, изнасилованной в палате незнакомцем

Семь лет назад в одной из крупных больниц Израиля произошло ЧП: ночью была изнасилована неизвестным мужчиной 43-летняя пациентка. Сайт "Мако" пишет, что пациентка была госпитализирована на два дня для проведения обследования и установления причины постоянных головных болей. В первую же свою ночь в клинике она была изнасилована. Насильник сбежал.

Полиция подняла записки с камер наблюдения, но было слишком темно, чтобы разглядеть лицо преступника, также следствию не удалось найти в своей базе ДНК насильника. Преступление до сих пор не раскрыто.

После этого происшествия психическое состояние женщины ухудшилось, она была вынуждена обратиться за помощью к психиатру. И, как утверждает женщина, она до сих пор ощущает последствия случившегося.

Пострадавшая обратилась в суд, требуя от больницы и больничной кассы многомиллионную компенсацию. В ее иске указывается, что ответственность за случившееся полностью лежит на администрации медицинского учреждения: если бы в больнице были охранники, насильник не сумел бы проникнуть в отделение, где лежат пациенты.

По информации сайта "Мако", в течение двух лет велись переговоры между адвокатом пострадавшей и ответчиками. Недавно они пришли к соглашению, подробности которого не разглашаются, тем не менее известно, что пострадавшая получит около миллиона шекелей в качестве компенсации.