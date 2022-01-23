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NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2022 г., 11:46

"Гаарец": Мандельблит готов на сделку с Нетаниягу из опасения, что правительство рухнет, и экс-премьер вернется в политику

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Гаарец": Мандельблит готов на сделку с Нетаниягу из опасения, что правительство рухнет, и экс-премьер вернется в политику

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит опасается, что крах судебного процесса над Биньямином Нетаниягу и его возвращение в политику приведет к смене системы власти в Израиле. Об этом со ссылкой на людей, беседовавших с Мандельблитом, сообщал в минувшие выходные журналист "Гаарец" Гиди Вайц.

Согласно публикации журналиста, Мандельблит так обосновал свою готовность пойти на переговоры о досудебной сделке с Нетаниягу. "Мандельблит опасается, что если нестабильное правительство Лапида-Беннета рухнет, то Нетаниягу вернется в политику, и тогда возродится его план бегства от суда. Этот план включает изменение характера государственного устройства в Израиле и превращение его в тот, что существует сегодня в Венгрии и Польше", - заявил источник в беседе с "Гаарец".


Тем временем, как пишет Гиди Вайц, Мандельблит заметно охладел. Судя по всему, сам факт публикации сообщения о переговорах и жесткая критика, которой он подвергся, заставила юридического советника правительства изменить свой подход к переговорам.

Как сообщал в минувшие выходные "Кешет", в настоящий момент переговоры о сделке зашли в тупик и проверяется еще одна возможность завершить процесс: судебная медиация.

"Это процедура, которая хорошо известна в уголовно-судебной практике в последние годы", - сказал в эфире "Кан РЭКА" глава коллегии адвокатов Израиля Ави Хими. По его словам, в рамках медиации, судья, который не знаком с деталями дела и не являлся членом судейской коллегии, рассматривавшей дело, выслушивает обе стороны - иногда вместе, иногда порознь - и пытается привести их к соглашению. "Результаты медиации не имеют силы судебного решения и не обязательно должны быть приняты судом, однако это еще одна возможность завершить судебный процесс. Более 80% судебных процессов в Израиле завершаются той или иной договоренностью между адвокатами и прокуратурой, и нет никаких причин для того, чтобы бывший премьер-министр не получил права на то что имеют остальные обвиняемые в Израиле", - добавил Хими.

По мнению комментаторов, нынешняя неделя является решающей на переговорах. Если прогресс достигнут не будет, судебный процесс возобновится и начнется допрос еще одного государственного свидетеля, бывшего генерального директора минсвязи Шломо Фильбера.


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