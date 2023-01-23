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    В Израиле

    Газета "Едиот Ахронот" опубликовала компромиссное предложение Даниэля Фридмана по юридической реформе

    время публикации: | последнее обновление:
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    Газета
    Yonatan Sindel/Flash90

    23 января газета "Едиот Ахронот" и портал Ynet опубликовали подробное интервью с бывшим министром юстиции Даниэлем Фридманом.

    Помимо прочего, профессор Фридман представил компромиссные предложения по параметрам реформы юридической системы. Фридман предлагает отменить принцип крайней неприемлемости (עילת הסבירות) в том, что касается назначений в политической или правительственной системе или вопросов государственного управления. Этот принцип сохранится при решении судебных вопросов, касающихся рядовых граждан и их отношений с властями.

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    Автор нынешнего проекта реформы юридической системы Ярив Левин предлагает полностью отменить принцип крайней неприемлемости. 

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    Фридман предлагает расширить комиссию по избранию судей, добавив туда двух представителей общественности, назначенных президентом государства. Левин предлагает ввести в комиссию дополнительных депутатов Кнессета и представителей общественности, назначенных министром юстиции.

    Левин также предлагает вывести из комиссии представителей Коллегии адвокатов Израиля. Фридман об этом не упоминает. Порядок назначения судей в низшие инстанции Фридман предлагает оставить неизменным.

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    Фридман, так же как и Левин, предлагает отменить принцип, согласно которому главой Верховного суда автоматически назначается судья, имеющий наибольший стаж пребывания в этой судебной инстанции. 

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    Согласно предложению Фридмана, суд не сможет отменять Основные законы, однако президент государства сможет остановить их вступление в силу. Левин предлагает полностью освободить Основные законы от чьего-либо вмешательства.

    По мнению Фридмана, для того, чтобы преодолеть вето, наложенное БАГАЦем на тот или иной закон, необходимо большинство не менее чем в пять депутатов. Он не оговаривает должны ли требующие переголосования закона получить поддержку более 61 депутата, но говорит о большинстве не менее чем в пять голосов. Экс-министр не упоминает, каким должно быть большинство судей, имеющих право отменять законы, принятые Кнессетом.

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    Согласно реформе Левина, для отмены закона необходимо большинство в 80% судейской коллегии. Для переголосования закона, по реформе нынешнего главы минюста, достаточно 61 депутата. 

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    Профессор Даниэль Фридман категорически возражает против закона о юридических советниках и выступает против намерения правительства превратить этих советников в доверенные лица министров.

    Напомним, что профессор Фридман занимал пост министра юстиции в правительстве Эхуда Ольмерта и неоднократно говорил о необходимости реформы судебной системы. Эти намерения Фридмана вызывали столь же резкую реакцию, как и планы Ярива Левина. Ныне покойный судья Михаэль Хешин в радиоинтервью говорил тогда: "Верховный суд – это мой дом, и я предупреждаю, что отрублю любую руку, которая на этот дом будет поднята".

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    23 января газета "Гаарец" сообщила, что пункты реформы, обсуждаемые в настоящий момент, это лишь первая часть реформы юридической системы. Дальнейшие шаги предусматривают ограничение права обращения в БАГАЦ. Согласно, предложению министра юстиции Ярива Левина, этим правом будут обладать лишь те, кто непосредственно пострадали от того или иного действия властей. На сегодняшний день, правом обращения в БАГАЦ обладает любой гражданин без связи с тем, касается ли его напрямую тема иска. 

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    Еще одна существенная реформа, запланированная Левином, это отмена статуса Основного закона для законов, за которые проголосовало менее 61 депутата. Одним из таких законов является Основной закон о чести и свободе. Он был утвержден большинством в 32 голоса против 21. На основании параграфов этого закона суды принимали многочисленные решения. Отмена статуса Основного закона лишит суды такой возможности. 

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