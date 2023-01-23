Газета "Едиот Ахронот" опубликовала компромиссное предложение Даниэля Фридмана по юридической реформе
23 января газета "Едиот Ахронот" и портал Ynet опубликовали подробное интервью с бывшим министром юстиции Даниэлем Фридманом.
Помимо прочего, профессор Фридман представил компромиссные предложения по параметрам реформы юридической системы. Фридман предлагает отменить принцип крайней неприемлемости (עילת הסבירות) в том, что касается назначений в политической или правительственной системе или вопросов государственного управления. Этот принцип сохранится при решении судебных вопросов, касающихся рядовых граждан и их отношений с властями.
Автор нынешнего проекта реформы юридической системы Ярив Левин предлагает полностью отменить принцип крайней неприемлемости.
Фридман предлагает расширить комиссию по избранию судей, добавив туда двух представителей общественности, назначенных президентом государства. Левин предлагает ввести в комиссию дополнительных депутатов Кнессета и представителей общественности, назначенных министром юстиции.
Левин также предлагает вывести из комиссии представителей Коллегии адвокатов Израиля. Фридман об этом не упоминает. Порядок назначения судей в низшие инстанции Фридман предлагает оставить неизменным.
Фридман, так же как и Левин, предлагает отменить принцип, согласно которому главой Верховного суда автоматически назначается судья, имеющий наибольший стаж пребывания в этой судебной инстанции.
Согласно предложению Фридмана, суд не сможет отменять Основные законы, однако президент государства сможет остановить их вступление в силу. Левин предлагает полностью освободить Основные законы от чьего-либо вмешательства.
По мнению Фридмана, для того, чтобы преодолеть вето, наложенное БАГАЦем на тот или иной закон, необходимо большинство не менее чем в пять депутатов. Он не оговаривает должны ли требующие переголосования закона получить поддержку более 61 депутата, но говорит о большинстве не менее чем в пять голосов. Экс-министр не упоминает, каким должно быть большинство судей, имеющих право отменять законы, принятые Кнессетом.
Согласно реформе Левина, для отмены закона необходимо большинство в 80% судейской коллегии. Для переголосования закона, по реформе нынешнего главы минюста, достаточно 61 депутата.
Профессор Даниэль Фридман категорически возражает против закона о юридических советниках и выступает против намерения правительства превратить этих советников в доверенные лица министров.
Напомним, что профессор Фридман занимал пост министра юстиции в правительстве Эхуда Ольмерта и неоднократно говорил о необходимости реформы судебной системы. Эти намерения Фридмана вызывали столь же резкую реакцию, как и планы Ярива Левина. Ныне покойный судья Михаэль Хешин в радиоинтервью говорил тогда: "Верховный суд – это мой дом, и я предупреждаю, что отрублю любую руку, которая на этот дом будет поднята".
23 января газета "Гаарец" сообщила, что пункты реформы, обсуждаемые в настоящий момент, это лишь первая часть реформы юридической системы. Дальнейшие шаги предусматривают ограничение права обращения в БАГАЦ. Согласно, предложению министра юстиции Ярива Левина, этим правом будут обладать лишь те, кто непосредственно пострадали от того или иного действия властей. На сегодняшний день, правом обращения в БАГАЦ обладает любой гражданин без связи с тем, касается ли его напрямую тема иска.
Еще одна существенная реформа, запланированная Левином, это отмена статуса Основного закона для законов, за которые проголосовало менее 61 депутата. Одним из таких законов является Основной закон о чести и свободе. Он был утвержден большинством в 32 голоса против 21. На основании параграфов этого закона суды принимали многочисленные решения. Отмена статуса Основного закона лишит суды такой возможности.