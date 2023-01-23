Начались американо-израильские учения Juniper Oak 2023 с применением HIMARS

В понедельник, 23 января, начались масштабные армейские учения Juniper Oak 2023, проводимые Армией обороны Израиля совместно с Центральным командованием Вооруженных сил США.

Заявленная цель учений: "Проверка оперативных возможностей и укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран".

В ходе учений ракетные катера и подводные лодки ВМФ ЦАХАЛа проведут совместные маневры с американским авианосцем. Кроме того, в море, на большом удалении от берега, будет отрабатываться дозаправка ракетных катеров типа "Саар-5" американским танкером, что позволит значительно увеличить дальность хода корветов ЦАХАЛа в штатных и чрезвычайных ситуациях.

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В ходе учений ВВС, ВМФ и сухопутные силы ЦАХАЛа и США отработают нанесение ударов по целям, имитирующим угрозы со стороны моря.

В рамках учений военно-воздушные силы Израиля и США будут отрабатывать различные боевые сценарии при участии боевых, транспортных, аварийно-спасательных самолетов, вертолетов, БПЛА, самолетов-разведчиков и тяжелых американских бомбардировщиков. На юге Израиля силы ВВС будут использовать боевые припасы. Кроме того будет отрабатываться дозаправка истребителей и бомбардировщиков в воздухе самолетами ЦАХАЛа "Рам" и тяжелыми американскими заправщиками KC46.

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Сухопутные войска Израиля и США проведут совместные маневры, в ходе которых будет осуществлен запуск десятков видов ракет, включая ракеты большой дальности. В учениях будут задействованы американская реактивная система залпового огня HIMARS и израильские установки.

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За совместными маневрами будут наблюдать представители Центрального командования Вооруженных сил США.

Пресс-служба Армии обороны Израиля предупреждает: во время проведения учений по всей стране будет наблюдаться интенсивное движение военного транспорта и самолетов, а на юге страны могут быть слышны взрывы.