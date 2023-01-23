Главы коалиционных фракций: "Попытка отстранить Нетаниягу от должности равносильна государственному перевороту"

Главы коалиционных фракций в письме, адресованном юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре, предупредили, что попытка отстранить Биньямина Нетаниягу от должности главы правительства равносильна государственному перевороту.

Письмо подписали Ярив Левин, Арье Дери, Бецалель Смотрич, Ицхак Гольдкнопф, Итамар Бен-Гвир, Моше Гафни и Ави Маоз.

"В последнее время в СМИ было опубликовано несколько сообщений о том, что вы обсуждаете возможность временно отстранить главу правительства. К нашему удивлению, вы до сих пор не опровергли эти публикации. Попытка объявить об отстранении от должности действующего лидера является попыткой незаконного свержения избранного правительства", - говорится в письме. В письме также сравнивается попытка отстранения главы правительства с попыткой госпереворота, подобного военному перевороту.

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Впервые сообщение о том, что в офисе юридического советника и государственной прокуратуре обсуждается отставка Нетаниягу, прозвучало в прошлую пятницу в программе "Ульпан Шиши", выходящей на телеканале "Кешет-12". В сообщении говорилось, что тема отправки Нетаниягу в "отпуск" возникла в связи с его попытками проведения реформы юридической системы вопреки существующему конфликту интересов. Затем эта информация появилась еще как минимум в трех изданиях.

После публикации письма глав коалиционных партий Гали Баарав-Миара распространила заявление, в котором говорится, что публикации в СМИ не соответствуют действительности, и она не проводила обсуждение возможности отставки Нетаниягу.