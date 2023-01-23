Министр культуры отменяет бесплатные музеи и культурные мероприятия по субботам

Министр культуры и спорта Мики Зоар ("Ликуд") объявил об отмене двух проектов, инициированных его предшественником на министерском посту Хили Трупером ("Еш Атид").

Министерство прекращает субсидирование проекта "Шабат Исраэлит", в рамках которого в субботу вход в музеи и исторические объекты был сделан бесплатным.

Также прекращается субсидирование проекта "Руах Исраэлит", в рамках которого по субботам в периферийных районах страны проводились спектакли и другие культурные мероприятия по низким ценам.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

По словам Зоара, оба проекта являются нарушением статуса-кво между религией и государством и дискриминируют израильтян, которые блюдут святость субботы. Вместе с тем новый министр культуры подчеркнул, что музеи и исторические объекты продолжат работать по субботам, но в обычном платном формате.

Следует отметить, что фактически речь идет о невыделении новых бюджетов на проекты. Совет по сохранности исторических объектов заявил, что предыдущего бюджета на программу "Шабат Исраэлит" хватит до конца января 2023 года.

Решение отменить "Руах Исраэлит" вызвало возмущение руководства регионального совета Верхней Галилеи. Глава совета Гиора Зельц заявил, что это повлечет за собой отмену важных культурных мероприятий для тысяч светских семей Галилеи.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

В то же время министр строительства Ицхак Гольдкнопф, известный своей борьбой за святость субботы, приветствовал решение Зоара.