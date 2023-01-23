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    В Израиле

    Кнессет утвердил расширенный вариант "норвежского закона"

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    Кнессет утвердил расширенный вариант
    Yonatan Sindel/Flash90

    В понедельник, 23 января, на пленарном заседании Кнессета утвержден во втором и третьем чтениях "норвежский закон", с поправкой, которая позволит ввести в Кнессет 26 новых депутатов вместо парламентариев, занявших посты министров и заместителей министров.

    За законопроект проголосовали 65 парламентариев, 18 были против, один воздержался. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что двое членов оппозиции, Гидеон Саар ( "Махане Мамлахти") и Наама Лазими ("Авода"), по ошибке проголосовали "за" во время третьего чтения.

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    В ходе обсуждения были отклонены 55 поправок, предложенных членами оппозиции.

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    Яир Лапид, Бени Ганц и Авигдор Либерман не присутствовали при голосовании.

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