Кнессет утвердил расширенный вариант "норвежского закона"

В понедельник, 23 января, на пленарном заседании Кнессета утвержден во втором и третьем чтениях "норвежский закон", с поправкой, которая позволит ввести в Кнессет 26 новых депутатов вместо парламентариев, занявших посты министров и заместителей министров.

За законопроект проголосовали 65 парламентариев, 18 были против, один воздержался. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что двое членов оппозиции, Гидеон Саар ( "Махане Мамлахти") и Наама Лазими ("Авода"), по ошибке проголосовали "за" во время третьего чтения.

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В ходе обсуждения были отклонены 55 поправок, предложенных членами оппозиции.

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Яир Лапид, Бени Ганц и Авигдор Либерман не присутствовали при голосовании.