Вооруженное нападение в Акко, мужчина в критическом состоянии

Утром 23 января в Акко на улице А-Хараш было совершено вооруженное нападение на мужчину 57 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Мужчина получил крайне тяжелые огнестрельные ранения, в критическом состоянии он доставлен в больницу "Галиль" в Нагарии.

Полиция проводит расследование.

По предварительной версии, речь идет о мести за двойное убийство, совершенное 12 января в Нагарии. Причем стреляли в родственника человека, который был "целью". Эти события происходят в рамках давнего конфликта между кланами Рубаи и Табарани, жертвами межсемейной вражды стали уже 20 человек.