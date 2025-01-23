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Израиль

Вооруженное нападение в Акко, мужчина в критическом состоянии

Полиция
Мада
Криминал в арабском секторе
время публикации: 23 января 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 10:27
Вооруженное нападение в Акко, мужчина в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 23 января в Акко на улице А-Хараш было совершено вооруженное нападение на мужчину 57 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Мужчина получил крайне тяжелые огнестрельные ранения, в критическом состоянии он доставлен в больницу "Галиль" в Нагарии.

Полиция проводит расследование.

По предварительной версии, речь идет о мести за двойное убийство, совершенное 12 января в Нагарии. Причем стреляли в родственника человека, который был "целью". Эти события происходят в рамках давнего конфликта между кланами Рубаи и Табарани, жертвами межсемейной вражды стали уже 20 человек.

Израиль
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