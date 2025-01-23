Начальник Генштаба: "Надо быть готовыми к продолжительной операции в Дженине"

Начальник Генштаба Герци А-Леви провел совещание по оценке ситуации в Дженине. Совещание состоялось в среду, 22 января, вскоре после того, как Буркине были ликвидированы двое террористов, причастных к теракту в деревне Аль-Фундук.

В совещании принимали участие глава Общей службы безопасности Ронен Бар, командующий Центральным военным округом Ави Блут, командующий дивизией Иудеи и Самарии Яки Дольф и другие офицеры.

"Мы давно наблюдаем концентрацию террора на севере Самарии. Десятки операций, проведенных совместно с ШАБАКом, были эффективны. Когда мы обнаружили, что в Дженин стягиваются планирующие теракты боевики или те, кто ищет укрытия после их осуществления, пришло принять жесткие меры в отношении Дженина. Начало хорошее: уже сегодня вечером ликвидированы две трети ячейки, совершившей теракт в деревне Аль-Фундук. Я уверен, мы найдем третьего террориста. Нужно быть готовыми к продолжительной операции в Дженине".