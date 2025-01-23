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Израиль

Паника в Кфар-Сабе из-за кукол, изображающих террористов. Полиция проводит расследование

Полиция
Расследование
Террористы
время публикации: 23 января 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 09:52
Паника в Кфар-Сабе из-за кукол, изображающих террористов. Полиция проводит расследование
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция начала расследование в связи с установкой в кузове пикапа в Кфар-Сабе кукол в человеческий рост, изображавших вооруженных террористов. Надпись на картонке, повешенной на борт автомобиля, поясняла, что это "всего лишь иллюстрация".

Эта "экспозиция" вызвала панику в городе. После того, как в полицию поступили звонки, кукол убрали.

Правая активистка Айелет Лаш на своей странице в X опубликовала фотографию "экспозиции" со следующим комментарием: "Сегодня утром в Кфар-Сабе. Представление, иллюстрирующее то, что произойдет, если государство Израиль не поспешит оккупировать Дженин, изгнать террористов и основать там еврейское поселение".

Израиль
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