Паника в Кфар-Сабе из-за кукол, изображающих террористов. Полиция проводит расследование
Полиция начала расследование в связи с установкой в кузове пикапа в Кфар-Сабе кукол в человеческий рост, изображавших вооруженных террористов. Надпись на картонке, повешенной на борт автомобиля, поясняла, что это "всего лишь иллюстрация".
Эта "экспозиция" вызвала панику в городе. После того, как в полицию поступили звонки, кукол убрали.
Правая активистка Айелет Лаш на своей странице в X опубликовала фотографию "экспозиции" со следующим комментарием: "Сегодня утром в Кфар-Сабе. Представление, иллюстрирующее то, что произойдет, если государство Израиль не поспешит оккупировать Дженин, изгнать террористов и основать там еврейское поселение".
הבוקר בכפר סבא
מיצג שממחיש קמצוץ ממה שיקרה
אם מדינת ישראל לא תחיש לכבוש את ג'נין, לגרש את מחבליה ולהקים שם התיישבות יהודית.
לא מבצע ולא גרביים.
מלחמת חורמה,
או שהנוחבות יגררו את בנות כפר סבא לג'נין pic.twitter.com/wP6LpNSqPu— איילת לאש (@ayeletlash9) January 23, 2025