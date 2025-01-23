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Израиль

Известный игрок в покер подозревается в сокрытии 1,5 миллиона шекелей доходов

Налоги
Полиция
Расследование
время публикации: 23 января 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 13:47
Известный игрок в покер подозревается в сокрытии 1,5 миллиона шекелей доходов
AP Photo/Steven Senne

Известный израильский профессиональный игрок в покер подозревается в сокрытии дохода на сумму 1,5 миллиона шекелей, пишет Ynet. Имя подозреваемого пока не публикуется.

По версии следствия, он использовал криптовалюты, участвуя в международных соревнованиях, а затем конвертировал выигрыши, выплаченные ему в иностранной валюте, в шекели через обменные пункты. Кроме того, он скрыл от налоговых органов свои банковские счета в США, России и Чехии.

На этой неделе подозреваемый был вызван на допрос в налоговую службу. В доме подозреваемого проведены обыски, изъяты документы и цифровые носители.

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