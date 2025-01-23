Известный игрок в покер подозревается в сокрытии 1,5 миллиона шекелей доходов

Известный израильский профессиональный игрок в покер подозревается в сокрытии дохода на сумму 1,5 миллиона шекелей, пишет Ynet. Имя подозреваемого пока не публикуется.

По версии следствия, он использовал криптовалюты, участвуя в международных соревнованиях, а затем конвертировал выигрыши, выплаченные ему в иностранной валюте, в шекели через обменные пункты. Кроме того, он скрыл от налоговых органов свои банковские счета в США, России и Чехии.

На этой неделе подозреваемый был вызван на допрос в налоговую службу. В доме подозреваемого проведены обыски, изъяты документы и цифровые носители.