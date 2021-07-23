"Тишина" Беннета и "самоволие" Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Специалисты в области американской политики утверждают, что первые шаги нового президента США Джо Байдена были направлены на то, чтобы продемонстрировать разницу между ним и бывшим президентом Дональдом Трампом. "Для Байдена главное – закрепить в сознании людей, что он не Трамп и не Обама", – сказал в эфире "Кан РЭКА" Яки Даян, бывший генеральный консул Израиля в Лос-Анджелесе.

Первые шаги правительства Нафтали Беннета в борьбе с коронавирусом в большой степени напоминают ту же схему. "Мы очень серьезно изучаем ситуацию, очень внимательно следим за ней, но не впадаем в панику", – сказал мне на этой неделе источник в одной из коалиционных партий. Намек был ясен: "они" паниковали, принимали резкие несбалансированные решения. "мы" ведем себя гораздо более хладнокровно и сдержанно. На первый взгляд, это утверждение имеет под собой основания. Беннет гораздо реже, чем Нетаниягу, появляется на телеэкранах, есть гораздо меньше публичных разногласий между коалиционными партнерами по поводу шагов, предпринимаемых правительством, да и сами шаги выглядят менее радикальными, чем меры, предпринимавшиеся правительством Нетаниягу. Но вместе с тем, нельзя забывать и тот факт, что Беннет получил государство, большинство взрослого населения которого вакцинированы. В этой ситуации Беннет может позволить себе выглядеть как человек, который стремится к более равномерному балансу между медицинскими, экономическими, социальными и иными аспектами.

Беннет хочет тишины. В коалиции, где каждая партия в состоянии раскачать лодку настолько, что та перевернется, где есть очень мало объединяющих факторов, а премьер-министр опирается на одну из самых маленьких фракций, тишина – едва ли не основной залог ее существования. И тишина эта, пожалуй главное политическое достижение Нафтали Беннета. Однако и ему не удается обеспечивать эту тишину все время.

На этой неделе премьер-министр вновь осознал, как дорого приходится платить за приобретение опыта главы правительства. Высказывание, сделанное им в день поста 9 ава о праве евреев на свободу молитв и проведении иных религиозных церемоний на Храмовой горе, полностью отражает позицию Нафтали Беннета по этому вопросу. Но пребывание на посту премьер-министра очень часто требует идти на компромиссы не только в поступках, но и в заявлениях. Ситуация на Храмовой горе меняется в последние годы. Все чаще евреи получают возможность почти беспрепятственно молиться там, все больше в ходе визитов на гору появляется национальной и религиозной символики. Изменения начались в период каденции нынешнего посла Израиля в ООН Гилада Эрдана на посту министра внутренней безопасности. Заявление Беннета лишь привлекло внимание к этому процессу и разразился скандал. "Тот, кто позволяет депутатам своей партии петь "Атикву" возле мечети "Аль-Акса", пусть не рассчитывает на наше содействие в Кнессете", – заявил глава РААМ Мансур Аббас. Вслед за этим последовали резкие заявления Иордании, Турции, Египта. Уже на следующий день канцелярия Беннета опубликовала объяснение, а по сути сообщила, что премьер-министр берет свои слова назад. Беннет оказался в столь неловкой ситуации, что был вынужден молча наблюдать за тем, как министр иностранных дел в его правительстве публично обозначил позицию, противоречащую той, которой придерживается сам премьер-министр. "Нет никакого изменения в ситуации на Храмовой горе. Евреи имеют право посещать это место, мусульмане – молиться там", – заявил Яир Лапид. Он также представил свою градацию святости еврейских исторических объектов. "Если евреи хотят молиться, они могут сделать это отойдя на несколько метров к самому святому для нашего народа месту – Стене Плача", – добавил он, чем вызвал возмущение и недоумение многих.

Мало где Яир Лапид чувствует себя так комфортно как в МИДе. Он встречается с дипломатами и международными лидерами произносит речи (его выступление в Евросоюзе, где он "пояснил", что антисемитизм – явление гораздо более широкое, чем ненависть к евреям, стал одним из наиболее дискуссионных в последние недели) и ждет того момента, когда сменит Беннета в канцелярии премьер-министра. Лапид воздерживается от конфликтов с Беннетом, но в то же время с немалым беспокойством наблюдает за шагами своего когда-то партнера по руководству "Кахоль Лаван" Бени Ганца.

Министр финансов Авигдор Либерман записал на этой неделе еще одно пиар-очко в свой актив. Реформа в сфере кашрута, представленная министром по делам религий Матаном Каана ("Ямина"), была анонсирована на совместной пресс-конференции с министром финансов. Многим в политических кругах неясно, зачем Каана согласился делиться кредитом с главой НДИ, однако повестка дня Либермана получила штамп "кошерности" со стороны партии "Ямина". Продвижение этой реформы станет своего рода лакмусовой бумажкой в вопросе о расширении коалиции. По мнению многих, если есть шанс, хотя бы призрачный, на присоединение ультраортодоксальных партий к коалиции, Беннет найдет способ заблокировать ее продвижение, подобно тому, как заморожена на данный момент реформа по сокращению финансирования яслей для детей из ультраортодоксальных семей. У любого экономического шага, в Израиле есть и существенный политический контекст. Судьба реформы сельского хозяйства в Израиле, инициированная Либерманом и Форером остается пока туманной.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу не упускает возможности указать правительству и общественному мнению на разницу (причем далеко не в лучшую сторону) между результатами его работы и работой Нафтали Беннета. Причем иногда складывается впечатление, что Нетаниягу рассматривает себя как премьер-министр, лишь волею случая оказавшийся за пределами канцелярии главы правительства. Взять хоть его обращение к Альберту Бурле гендиректору Pfizer с просьбой о поставке дополнительных прививок. Какими бы ни были мотивы этого шага, а политическая и пиар-составляющая его совершенно очевидна, речь идет о почти непостижимом нарушении базисной этики. Глава оппозиции не может предпринимать шаги, и уж во всяком случае на международной арене, без полной координации с правительством. Судя по всему, такой координации не было. "Вероятно Биньямин Нетаниягу по-прежнему убежден, что только он может спасти народ Израиля от иранской угрозы и от коронавируса. Эта вера толкает его на шаги, которые очевидно ошибочны и причиняют Нетаниягу помимо прочего и политический ущерб", – считает Авив Бушински, в прошлом советник Нетаниягу. "Этот его поступок скорее объединит сторонников нынешней коалиции, которые могут быть недовольны чем-то, но такое грубое вмешательство Нетаниягу напоминает им о главном факторе, объединяющем партии коалиции", – сказал Бушински в эфире "Кан РЭКА".

На этой неделе Высший суд справедливости (БАГАЦ) постановил, что не позднее чем через шесть недель правительство должно принять окончательное решение по вопросу о будущем незаконного поселка Хан аль-Ахмар. Характерно, что Яир Лапид был тем, кто направил письмо в БАГАЦ с просьбой отложить дату разрушения деревни. Беннет, который был одним из тех, кто в период правительства Нетаниягу, резко критиковал правительства за бездействие в отношении незаконно построенных арабами домов, сейчас предпочитает оставаться в тени. Тем не менее, не позднее 5 сентября ему придется принимать то или иное решение. На сей раз, премьер-министру не удастся спрятаться за широкой спиной министра иностранных дел.