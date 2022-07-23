Трагедия в Бейт-Шемеше. Разрешены к публикации имена погибшей девушки и убившего ее отца

Разрешено к публикации имя мужчины, убившего свою дочь. Это – 43-летний Александр Саванюк, из Бейт-Шемеша. Имя погибшей – Лиана Саванюк, ей был 21 год. Нанеся дочери смертельные ранения, мужчина покончил с собой.

Трагедия произошла в одном из жилых домов Бейт-Шемеша, на улице Орталь.Тела обнаружил 17-летний брат убитой девушки. Он же вызвал полицию.

Прибывшие на место парамедики МАДА были вынуждены констатировать смерть девушки и мужчины.

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Согласно данным предварительного расследования, Александр Саванюк пришел в квартиру своей бывшей жены, несмотря на имеющийся судебный запрет приближаться к этому дому. Он напал с ножом на Лиану, которая в этот момент была в квартире одна. Спустя некоторое время мать девушки, не сумев дозвониться ей, попросила сына проверить, все ли в порядке.

Следователи изъяли ножи, которые, предположительно, использовались для убийства.

На место происшествия прибыл начальник иерусалимской полиции Дорон Турджеман, который контролирует ход расследования.

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