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    В Израиле

    Трагедия в Бейт-Шемеше. Разрешены к публикации имена погибшей девушки и убившего ее отца

    время публикации: | последнее обновление:
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    На месте происшествия
    Пресс-служба полиции Израиля

    Разрешено к публикации имя мужчины, убившего свою дочь. Это – 43-летний Александр Саванюк, из Бейт-Шемеша. Имя погибшей – Лиана Саванюк, ей был 21 год. Нанеся дочери смертельные ранения, мужчина покончил с собой.

    Трагедия произошла в одном из жилых домов Бейт-Шемеша, на улице Орталь.Тела обнаружил 17-летний брат убитой девушки. Он же вызвал полицию.

    Прибывшие на место парамедики МАДА были вынуждены констатировать смерть девушки и мужчины.

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    Согласно данным предварительного расследования, Александр Саванюк пришел в квартиру своей бывшей жены, несмотря на имеющийся судебный запрет приближаться к этому дому. Он напал с ножом на Лиану, которая в этот момент была в квартире одна. Спустя некоторое время мать девушки, не сумев дозвониться ей, попросила сына проверить, все ли в порядке.

    Следователи изъяли ножи, которые, предположительно, использовались для убийства.

    На место происшествия прибыл начальник иерусалимской полиции Дорон Турджеман, который контролирует ход расследования.

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