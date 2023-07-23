Подано обвинение против пяти арабов, издевавшихся над психически больным евреем в иерусалимской больнице

В воскресенье, 23 июля, в окружной суд Иерусалима было подано обвинение против пяти жителей Иерусалима – Ахмада Амиры, Мухаммада Атуна, Махмуда Атуна, Язана Бакирата и Таара Бакирата (им от 19 до 22 лет, все из Сур Бахера) – по делу об издевательствах над психических больным мужчиной в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем".

В тексте обвинительного заключения сказано, что 7 июля 2023 года в саду Мириям на территории иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем" обвиняемые около полутора часов издевались над религиозным евреем, страдающим психическим расстройством, и вели прямую трансляцию своих действий в соцсети TikTok. В частности, сказано, что обвиняемые заставляли жертву произносить на арабском языке проклятия в адрес еврейского народа и своей сестры, произносить цитаты из Корана, целовать ноги одного из обвиняемых, есть с земли, выполнять различные физические упражнения, сопровождая эти действия оскорбительными фразами и песнями. Происходящее снимали на несколько камер мобильных телефонов и вели прямую трансляцию в TikTok и Instagram. Полиция задержала подозреваемых, получив сообщения о том, что в соцсетях начали широко распространяться такие записи.

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В общей сложности были задержаны девять подозреваемых, в их числе молодой мужчина, который находился в этой больнице в качестве пациента после того, как получил травмы в ходе столкновений с пограничной полицией во время беспорядков, и тоже издевался над психически больным мужчиной.