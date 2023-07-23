adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
25 - 34°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
27 - 43°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.617 ₪ 4.024 ₪
Иерусалим:
25 - 34°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
27 - 43°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Подано обвинение против пяти арабов, издевавшихся над психически больным евреем в иерусалимской больнице

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Подано обвинение против пяти арабов, издевавшихся над психически больным евреем в иерусалимской больнице
    Пресс-служба полиции Израиля

    В воскресенье, 23 июля, в окружной суд Иерусалима было подано обвинение против пяти жителей Иерусалима – Ахмада Амиры, Мухаммада Атуна, Махмуда Атуна, Язана Бакирата и Таара Бакирата (им от 19 до 22 лет, все из Сур Бахера) – по делу об издевательствах над психических больным мужчиной в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем".

    В тексте обвинительного заключения сказано, что 7 июля 2023 года в саду Мириям на территории иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем" обвиняемые около полутора часов издевались над религиозным евреем, страдающим психическим расстройством, и вели прямую трансляцию своих действий в соцсети TikTok. В частности, сказано, что обвиняемые заставляли жертву произносить на арабском языке проклятия в адрес еврейского народа и своей сестры, произносить цитаты из Корана, целовать ноги одного из обвиняемых, есть с земли, выполнять различные физические упражнения, сопровождая эти действия оскорбительными фразами и песнями. Происходящее снимали на несколько камер мобильных телефонов и вели прямую трансляцию в TikTok и Instagram. Полиция задержала подозреваемых, получив сообщения о том, что в соцсетях начали широко распространяться такие записи.

    adv_11 incontent_1

    В общей сложности были задержаны девять подозреваемых, в их числе молодой мужчина, который находился в этой больнице в качестве пациента после того, как получил травмы в ходе столкновений с пограничной полицией во время беспорядков, и тоже издевался над психически больным мужчиной.

    adv_12 m_ar_1

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Июля 2023
    "Заставляли целовать им ноги": четверым подозреваемым в издевательствах над психически больным в иерусалимской больнице предъявят обвинения
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Июля 2023
    Задержан еще один подозреваемый по делу об издевательствах над психически больным мужчиной в иерусалимской больнице
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Июля 2023
    Задержаны арабы, которые издевалась над евреем в иерусалимской больнице и транслировали свои действия в TikTok
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    21:04 Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в СИЗО "Лефортово"
    19:28 "Рокировка": в Тель-Авиве акция сторонников реформы, противники реформы в Иерусалиме
    18:52 Лидеры оппозиции проведут утром 24 июля экстренную встречу
    18:33 Судья Аарон Барак выступит на митинге против юридической реформы
    18:17 Бывший посол США Фридман: "Нынешний раскол в Израиле напоминает о разрушении Храма"
    17:35 Президент Ицхак Герцог вернулся в Израиль после визита в США и отправился проведать Биньямина Нетаниягу
    17:18 Зеленский: для победы над российским ракетным террором Украине нужен полноценный воздушный щит
    16:38 Нетаниягу: "Завтра я присоединюсь к своим товарищам в Кнессете"
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5