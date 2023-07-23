adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
25 - 34°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
27 - 43°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.617 ₪ 4.024 ₪
Иерусалим:
25 - 34°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
27 - 43°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Нетаниягу прошел процедуру установки кардиостимулятора в больнице "Шиба"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Нетаниягу прошел процедуру установки кардиостимулятора в больнице
    Flash90/Omer Fichman

    В ночь на воскресенье, 23 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прошел процедуру установки кардиостимулятора в медицинском центре "Шиба" (Тель а-Шомер).

    Канцелярия главы правительства сообщала: "Премьер-министр Нетаниягу пройдет процедуру под седацией ("тиштуш"). На это время обязанности главы правительства будут возложены на министра юстиции и вице-премьера Ярива Левина".

    В связи с состоянием здоровья премьер-министра воскресное заседание правительства было перенесено. Новая дата будет объявлена позже.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Судя по имеющимся данным, около 2:15 ночи Нетаниягу прибыл в "Шибу".

    О его состоянии здоровья и о том, когда он будет выписан из больницы, будет сообщено позже.

    Напомним, что неделю назад Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в медицинский центр "Шиба" в связи с недомоганием. Нетаниягу записал видео, находясь в больнице, в котором сказал: "Вчера я отдыхал на Кинерете, на солнце, без шляпы, без воды… это отнюдь не хорошая идея". Объяснив этим свое недомогание, премьер-министр поблагодарил всех за проявленное беспокойство и сказал, что прошел все необходимые медицинские проверки в больнице "Шиба" и чувствует себя очень хорошо. Затем он напомнил, что в Израиле стоит чрезвычайно жаркая погода и призвал израильтян пить воду и проводить меньше времени на солнце.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    Пресс-служба главы правительства сообщала в прошлую субботу, 15 июля: "Вчера премьер-министр провел много времени на озере Кинерет в жаркие часы. Сегодня он пожаловался на легкое головокружение и по рекомендации своего личного врача, доктора Цви Берковица, обратился в отделение неотложной помощи медицинского центра "Шиба". Анализы в норме, никаких проблем обнаружено не было. Предварительное предположение – обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр продолжает проходить дополнительные обследования".

    По рекомендации врачей Нетаниягу ночь на воскресенье, 16 июля, провел в медицинском центре "Шиба" для наблюдения за состоянием его здоровья. Около полудня стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выписан из больницы "Шиба", где находился менее суток.

    Незадолго до того медицинский центр "Шиба" опубликовал официальное сообщение о состоянии здоровья премьер-министра Биньямина Нетаниягу: "Главе правительства сделана серия проверок. Он находится в отличном состоянии. После завершения проверок, включая лабораторные исследования, установлено, что причиной недомогания Биньямина Нетаниягу стало обезвоживание. Сердечная деятельность абсолютно нормальная, и премьер-министр будет выписан из больницы в ближайшие часы. Проведены всеобъемлющие и рутинные проверки, для которых не требуется общий наркоз, в том числе проверки функций сердца. Ни одна из этих проверок не выявила какой-либо патологии. Для дальнейшего наблюдения главы правительства принято решение использовать электроприбор, который даст возможность лечащим врачам Биньямина Нетаниягу и специалистам больницы отслеживать состояние премьер-министра".

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_ar_3

    Позже было уточнено, что Нетаниягу имплантировал кардиомонитор, который в отличие от кардиостимулятора, не помогает работе сердца, а осуществляет мониторинг, помогая выявить сбои сердечного ритма. По всей видимости, в дальнейшем стало ясно, что требуется установить кардиостимулятор.

    adv_17 rimma_dw_d
    adv_18 rimma_dw_m
    adv_19 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 17 Июля 2023
    Специалисты по компьютерной безопасности опасаются, что имплантированный Нетаниягу кардиомонитор, могут взломать хакеры
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Июля 2023
    Нетаниягу выписан из больницы "Шиба"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Июля 2023
    "Шиба": "Нетаниягу в отличном состоянии, причина недомогания – обезвоживание"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Июля 2023
    Ynet: Нетаниягу установили прибор для мониторинга сердечной аритмии. "Шиба": речь идет о холтере
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:44 Продлен срок содержания под стражей подозреваемых в совершении теракта в Гило
    06:39 Около Кнессета установлен "форпост демократии". В Тель-Авиве пройдет акция сторонников реформы
    06:11 Очередной удар армии РФ по Одессе: разрушен собор, один погибший, десятки раненых
    05:59 Прогноз погоды на 23 июля: повышение температуры, очень жарко, малооблачно
    05:55 Ночные ДТП: один погибший, четверо пострадавших
    03:38 Нетаниягу прошел процедуру установки кардиостимулятора в больнице "Шиба"
    20:40 В Тель-Авиве, на улице А-Яркон, найдено тело женщины
    20:10 29-я суббота протестов. Тысячи израильтян собрались перед Кнессетом
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5