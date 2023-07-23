Нетаниягу прошел процедуру установки кардиостимулятора в больнице "Шиба"

В ночь на воскресенье, 23 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прошел процедуру установки кардиостимулятора в медицинском центре "Шиба" (Тель а-Шомер).

Канцелярия главы правительства сообщала: "Премьер-министр Нетаниягу пройдет процедуру под седацией ("тиштуш"). На это время обязанности главы правительства будут возложены на министра юстиции и вице-премьера Ярива Левина".

В связи с состоянием здоровья премьер-министра воскресное заседание правительства было перенесено. Новая дата будет объявлена позже.

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Судя по имеющимся данным, около 2:15 ночи Нетаниягу прибыл в "Шибу".

О его состоянии здоровья и о том, когда он будет выписан из больницы, будет сообщено позже.

Напомним, что неделю назад Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в медицинский центр "Шиба" в связи с недомоганием. Нетаниягу записал видео, находясь в больнице, в котором сказал: "Вчера я отдыхал на Кинерете, на солнце, без шляпы, без воды… это отнюдь не хорошая идея". Объяснив этим свое недомогание, премьер-министр поблагодарил всех за проявленное беспокойство и сказал, что прошел все необходимые медицинские проверки в больнице "Шиба" и чувствует себя очень хорошо. Затем он напомнил, что в Израиле стоит чрезвычайно жаркая погода и призвал израильтян пить воду и проводить меньше времени на солнце.

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Пресс-служба главы правительства сообщала в прошлую субботу, 15 июля: "Вчера премьер-министр провел много времени на озере Кинерет в жаркие часы. Сегодня он пожаловался на легкое головокружение и по рекомендации своего личного врача, доктора Цви Берковица, обратился в отделение неотложной помощи медицинского центра "Шиба". Анализы в норме, никаких проблем обнаружено не было. Предварительное предположение – обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр продолжает проходить дополнительные обследования".

По рекомендации врачей Нетаниягу ночь на воскресенье, 16 июля, провел в медицинском центре "Шиба" для наблюдения за состоянием его здоровья. Около полудня стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выписан из больницы "Шиба", где находился менее суток.

Незадолго до того медицинский центр "Шиба" опубликовал официальное сообщение о состоянии здоровья премьер-министра Биньямина Нетаниягу: "Главе правительства сделана серия проверок. Он находится в отличном состоянии. После завершения проверок, включая лабораторные исследования, установлено, что причиной недомогания Биньямина Нетаниягу стало обезвоживание. Сердечная деятельность абсолютно нормальная, и премьер-министр будет выписан из больницы в ближайшие часы. Проведены всеобъемлющие и рутинные проверки, для которых не требуется общий наркоз, в том числе проверки функций сердца. Ни одна из этих проверок не выявила какой-либо патологии. Для дальнейшего наблюдения главы правительства принято решение использовать электроприбор, который даст возможность лечащим врачам Биньямина Нетаниягу и специалистам больницы отслеживать состояние премьер-министра".

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Позже было уточнено, что Нетаниягу имплантировал кардиомонитор, который в отличие от кардиостимулятора, не помогает работе сердца, а осуществляет мониторинг, помогая выявить сбои сердечного ритма. По всей видимости, в дальнейшем стало ясно, что требуется установить кардиостимулятор.