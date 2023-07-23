"Рокировка": в Тель-Авиве акция сторонников реформы, противники реформы в Иерусалиме

Вечером в воскресенье, 23 июля, в разгар обсуждения в Кнессете закона о принципе крайней неприемлемости, голосование по которому во втором и третьем чтении намечено на завтра, продолжаются массовые акции сторонников и противников юридической реформы.

Тысячи сторонников реформы собрались на перекрестке Каплан в Тель-Авиве – месте, где каждую субботу вечером (уже 28 недель) собираются противники реформы. У них в руках государственные флаги Израиля, плакаты в поддержку политики действующего правительства. Они заявляют о необходимости единства в обществе и выступают против действий резервистов, отказывающихся от службы в знак протеста против реформы правовой системы. Они напоминают, что демократия – это власть большинства, подчеркивая это плакатами с числом 64 (число мандатов правящей коалиции в нынешнем Кнессете, при общем числе мандатов 120).

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Одновременно тысячи противников реформы продолжают митинговать в Иерусалиме – около Кнессета и около здания Верховного суда. Они тоже несут в руках государственные флаги Израиля. Противники реформы заявляют, что защищают закон, свободу, демократию. Они обвиняют действующее правительство в попытке лишить судебную систему независимости. Они напоминают, что подлинная демократия в том, что правящее большинство не игнорирует интересы меньшинства.

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В связи с массовыми акциями в Иерусалиме и Тель-Авиве действуют значительные силы полиции. Пока сообщений о каких-либо серьезных инцидентах не поступало.

Одновременно президент Израиля Ицхак Герцог, вернувшийся 23 июля из США, провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который ночью перенес операцию по установке кардиостимулятора в больнице "Шиба", а затем направился на переговоры с лидером оппозиции Яиром Лапидом. Канцелярия президента подчеркивает, что предпринимают максимальные усилия для того, чтобы добиться компромиссного решения и остановить раскол в израильском обществе.

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В свою очередь лидер оппозиционного блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц направил Нетаниягу послание в котором пообещал, что в случае достижения компромисса в Кнессете следующего созыва законы, принятые в рамках правовой реформы, не будет отменены. Партия Ганца в настоящее время лидирует в опросах, показывающих, что, если бы выборы состоялись сейчас, то большинство было бы у нынешней оппозиции.

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Лидер оппозиционной партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил в этой связи: "Меня удивляют досужие рассуждения о том или ином компромиссе. Какой смысл идти на компромиссы и соглашения по поводу закона об отмене принципа разумности, когда (министр юстиции) Ярив Левин публично заявляет, что он не намерен созывать комиссию по назначению судей, он полон решимости изменить состав этой комиссии, а также угрожает распустить Коллегию адвокатов.