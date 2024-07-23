Госконтролер опубликовал ежегодный отчет, посвященный безопасности, социальным и прочим вопросам

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал 23 июля ежегодный отчет, посвященный различным темам, в том числе: расследование пожаров Национальной службы пожарной безопасности; регулирование клинической подготовки врачей; изучение английского языка в системе образования; аутсорсинг социальных услуг министерства соцобеспечения; инфраструктура сотовой связи; кибербезопасность в офисе премьер-министра; социальное жилье; инсульт – лечение и реабилитация; защита транспортных маршрутов в Иудее и Самарии и другие темы.

Расследование пожаров Национальной службой пожарной безопасности

Только в 9% случаев пожаров в 2022 году было проведено расследование. 75% уголовных дел, возбужденных полицией по подозрению в поджоге, были закрыты без предъявления обвинений. За три года было возбуждено 228 уголовных дел по подозрению в поджоге на националистической почве, и только в 33% из них были предъявлены обвинения.

Кроме того, госконтролер обнаружил, что следственный отдел не оснащен современными технологическими инструментами, которые используются в пожарных службах в других странах для повышения эффективности расследований и экономии ресурсов. Также наблюдается нехватка следственного оборудования и средств индивидуальной защиты, таких как перчатки, каски, защитные ботинки, фонари, специализированные камеры и современные технологические средства, что усложняет процесс расследования и может угрожать здоровью и безопасности следователей.

Из собранных данных следует, что ведущей причиной пожаров (31% – 1310 из 4178) является отказ бытовой электротехники, и на первом месте среди воспламеняющихся устройств – различные компоненты кондиционеров (59%), установленных почти в каждом здании в Израиле. Однако комплексная информация о неисправностях таких устройств не публикуется для общественности на сайте пожарной службы, включая информацию о предотвращении возгораний бытовой электротехники.

Госконтролер Энгельман: "Ограниченный объем расследований пожаров препятствует эффективному правоприменению в отношении террористов и других правонарушителей. Одновременно с публикацией этого отчета и по результатам нашей инспекции на севере страны, мы недавно обратились к министру национальной безопасности и начальнику Пожарной службы, указав на значительное повышение риска пожаров из-за ракетных обстрелов на севере страны со стороны Хизбаллы. Министру национальной безопасности и пожарной службе необходимо предоставить соответствующие решения для борьбы с угрозой пожаров. Защита граждан Израиля от пожаров, особенно вызванных ракетными обстрелами, является первоочередной обязанностью правительства".

Координация подготовки врачей между системой здравоохранения и академией – повторная проверка

С момента предыдущей проверки госконтролера в 2018 году, министерство здравоохранения включило в свою повестку дня увеличение числа врачей в Израиле, предпринимая различные шаги для достижения этой цели и устраняя некоторые из выявленных ранее недостатков. Однако в ходе последующего аудита были выявлены существенные недостатки в регулировании клинической подготовки врачей, особенно в разработке стратегического планирования кадров в сфере медицины и долгосрочной программы по увеличению числа врачей в Израиле, а также в планировании необходимого числа специалистов в каждой области.

В 2020 году в Израиле было 3,3 врача на 1000 человек, что немного ниже среднего показателя по ОЭСР: 3,7 врача на 1000 человек. Госконтролер обнаружил, что нехватка врачей в некоторых областях приводит в системе здравоохранения к жесткой конкуренции за каждого врача: престижные медицинские центры переманивают врачей у более слабых и периферийных. В результате этого, в периферии увеличиваются очереди к врачам, а некоторые услуги просто исчезают. Также, резко возрастают цены на частные медицинские услуги. Например, это уже происходит в области психического здоровья, и, учитывая существующую и ожидаемую нехватку врачей в Израиле, ситуация может ухудшиться и в других сферах.

У министерства здравоохранения нет стратегического механизма планирования, который позволил бы ему разработать долгосрочную программу увеличения числа врачей в Израиле. Нехватка наблюдается в различных областях, включая гериатрию, анестезиологию, интенсивную терапию и психиатрию, где особенно остро ощущается потребность в психиатрах в связи с войной "Железные мечи". Госконтролер также обнаружил существенные проблемы в регулировании клинической подготовки врачей.

Энгельман рекомендует Минздраву и Совету по высшему образованию разработать долгосрочное стратегическое планирование медицинских кадров, установить четкие цели и разработать рабочий план для их достижения. Министрам здравоохранения, образования и и.о. председателя Совета по высшему образованию рекомендуется следить за устранением выявленных в этом отчете недостатков, чтобы обеспечить увеличение числа врачей и координацию их подготовки.

Преподавание английского языка в системе образования

Национальная программа по продвижению преподавания английского языка была неофициально прекращена за два года до запланированного срока, не достигнув всех своих целей. Уровень английского языка у учеников из благополучных населенных пунктов значительно выше, чем у учеников из неблагополучных населенных пунктов, и уровень английского у еврейских учеников лучше, чем у нееврейских учеников. 70% выпускников, изучавших английский на уровне 5 единиц, не получает освобождение от дополнительных курсов по английскому языку в ВУЗах. Дефицит учителей английского языка остается высоким. Около 26% учителей английского не соответствуют требованиям подготовки для преподавания этого предмета.

Госконтролер рекомендует министру образования, в сотрудничестве с сотрудниками Минпроса и с инспектором преподавания английского языка, разработать продолжение национальной программы на основе всестороннего анализа совершенных ошибок. Необходимо установить цели по сокращению разрыва в успеваемости среди различных групп учащихся, выделить необходимые ресурсы для реализации программы и следить за её выполнением.

Защита цифровой информации в канцелярии премьер-министра

Госконтролер выявил недостатки в различных аспектах управления на высшем уровне в отношении защиты информации в канцелярии премьер-министра. Было установлено, что защищённые сети канцелярии премьер-министра имеют уровень защиты ниже требуемого. Проверка вызывает подозрения, что бывшие сотрудники, включая высокопоставленных лиц, использовали свои учётные записи после завершения трудовой деятельности. В частности, использовались учетные записи бывшего министра и одного из высокопоставленных сотрудников канцелярии премьер-министра, которые давно не находились в должности.

Ещё одно серьёзное выявленное нарушение – снижение способности канцелярии премьер-министра выявлять несанкционированные действия в проверяемых сетевых системах, обнаруживать атаки и быстро и эффективно восстанавливаться после них. Это серьёзные недостатки, которые необходимо исправить в кратчайшие сроки.

Аналогичная ситуация и с Департаментом гиюра в канцелярии премьер-министра: команда Управления госконтролера смогла оформить свидетельство о гиюре, которое позволяет выдавать себя за еврея, получить израильское гражданство в рамках закона о возвращении и обманывать людей и государственные учреждения, которые рассматривают это свидетельство как подтверждение прохождения гиюра.

Социальное жильё – повторная проверка

Госконтролер установил, что в мае 2023 года число граждан, ожидавших получения социального жилья, составило около 4300 человек по сравнению с 3700 в 2019 году (увеличение на 16%). Среднее время ожидания по стране для получения социального жилья увеличилось с 31 месяца в 2019 году до 35 месяцев в мае 2023 года – увеличение на 13%. За пять лет количество квартир в государственном жилищном фонде сократилось на 6000.

Энгельман рекомендует министру строительства принять меры по устранению выявленных недостатков и внедрению рекомендаций, изложенных в этом отчете, с целью сократить очередь имеющих право на социальное жилье и время ожидания его получения. Кроме того, госконтролер рекомендует пересмотреть критерии, касающиеся условий права на покупку квартир по скидке, такие как оценка экономического состояния жильцов, а также объёмы предоставляемых льгот.

Защита транспортных маршрутов в Иудее и Самарии

Эта проверка была проведена до начала войны "Железные мечи", однако выводы и рекомендации отчета особенно актуальны в настоящее время. Несмотря на увеличение численности сил в районе Иудеи и Самарии, ЦАХАЛ не выполнил все задачи по безопасности, которые он сам себе поставил. Неясно, осведомлены ли генштаб и военно-политический кабинет о том, что значительное количество блокпостов в Иудее и Самарии открыты. Региональное управление полиции Иудеи и Самарии не реагирует быстро и эффективно на обращения граждан.

Кроме того, строительство обходных дорог сильно затягивается: например, дороги в обход Хаввары было завершено спустя 32 года. Также, мобильная связь в Иудее и Самарии остается ненадежной.

Госконтролер Энгельман рекомендует:

- Премьер-министру и военно-политическому кабинету: разработать концепцию безопасности в Иудее и Самарии, включая политику по установке постоянных блокпостов.

- ЦАХАЛу: оценить способность Командования Центральным округом справляться с задачами по защите региона и пересмотреть политику установки постоянных блокпостов в Иудее и Самарии.

- Главному управлению полиции Израиля: убедиться, что региональное управление полиции Иудеи и Самарии придерживается установленных сроков реагирования на обращения граждан.

- Министерству транспорта: извлечь уроки вместе с "Нетивей Исраэль" для сокращения сроков строительства обходных дорог в будущем.

- Министерству связи: оперативно завершить покрытие телекоммуникациями дорог в Иудее и Самарии, особенно на наиболее опасных участках, в соответствии с лицензиями на эксплуатацию сотовых сетей в этом районе.

Пресс-служба Управления государственного контролера