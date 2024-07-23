x
23 июля 2024
|
последняя новость: 16:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июля 2024
|
23 июля 2024
|
последняя новость: 16:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в Ливане атакован автомобиль с боевиками "Хизбаллы", перехвачены ракеты и БПЛА. Видео

время публикации: 23 июля 2024 г., 15:46 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 15:58
ЦАХАЛ: в Ливане атакован автомобиль с боевиками "Хизбаллы", перехвачены ракеты и БПЛА
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Подтверждено, что сегодня, 23 июля, ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в Кфар-Шарке, на юге Ливана. По данным ЦАХАЛа, в автомобиле перевозили боевиков "Хизбаллы".

ЦАХАЛ подтверждает факт проникновения БПЛА из Ливана. Некоторые удалось сбить, другие упали в районе горы Мерон. Пострадавших нет.

В Верхней Галилее зафиксирован ракетный обстрел. Были падения ракет в районах Маргалиот и Кирьят-Шмоны. Никто не пострадал.

Возникли лесные и полевые пожары. Идет их тушение.

Артиллерия ЦАХАЛа атаковала точки запуска ракет и БПЛА.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ