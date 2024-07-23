ЦАХАЛ: в Ливане атакован автомобиль с боевиками "Хизбаллы", перехвачены ракеты и БПЛА. Видео
время публикации: 23 июля 2024 г., 15:46 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 15:58
Подтверждено, что сегодня, 23 июля, ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в Кфар-Шарке, на юге Ливана. По данным ЦАХАЛа, в автомобиле перевозили боевиков "Хизбаллы".
ЦАХАЛ подтверждает факт проникновения БПЛА из Ливана. Некоторые удалось сбить, другие упали в районе горы Мерон. Пострадавших нет.
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Артиллерия ЦАХАЛа атаковала точки запуска ракет и БПЛА.