ЦАХАЛ: в Ливане атакован автомобиль с боевиками "Хизбаллы", перехвачены ракеты и БПЛА. Видео

Подтверждено, что сегодня, 23 июля, ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в Кфар-Шарке, на юге Ливана. По данным ЦАХАЛа, в автомобиле перевозили боевиков "Хизбаллы".

ЦАХАЛ подтверждает факт проникновения БПЛА из Ливана. Некоторые удалось сбить, другие упали в районе горы Мерон. Пострадавших нет.

В Верхней Галилее зафиксирован ракетный обстрел. Были падения ракет в районах Маргалиот и Кирьят-Шмоны. Никто не пострадал.

Возникли лесные и полевые пожары. Идет их тушение.

Артиллерия ЦАХАЛа атаковала точки запуска ракет и БПЛА.