Гендиректор министерства алии об ульпанах, пособиях на аренду и социальное жилье. Интервью

Корреспондент Newsru.co.il Алла Гаврилова побеседовала с генеральным директором министерства алии и интеграции Авихаем Кааной о том, какие изменения произошли в работе министерства за последние полтора года, о реформах в сфере помощи в аренде квартир, очередях на социальное жилье, ульпанах и о других темах, которые могут быть интересны нашим читателям.

Напомним, несколько месяцев назад министерство алии и интеграции опубликовало информацию о новых правилах помощи в аренде жилья для новых репатриантов.

Новые правила распространяются только на тех новых репатриантов, которые получили статус начиная с 1 марта 2024 года. То есть, которые начнут получать пособие в сентябре этого года. Для репатриантов, прибывших в Израиль до 29 февраля 2024 года включительно, правила выплат остаются прежними.

Если репатриантам, которые приехали до 1 марта 2024 года, выплачивали на съем 16583 шекеля, разбив эту сумму на пять лет, то теперь общая сумма выплат составит 8712 шекелей и будет разбита на два года (все цифры приводятся для одиночек, по ссылкам ниже можно проверить цифры для семей).

Однако если новые репатрианты, приехавшие после 1 марта 2024 года, поедут жить в населенные пункты, расположенные в районах национального приоритета, а также в населенные пунктах Негева и Галилеи, то они будут получать более высокое пособие. То есть для тех, кто поедет жить в населенные пункты в районах национального приоритета, пособие составит 32064 – в два раза больше, чем составляет для одиночек пособие сейчас.

Отметим, что в районы национального приоритета не входят многие города, в которых предпочитают ехать репатрианты. Например, Хайфа или Ашкелон. Что касается Негева и Галилеи, то напомним, что поселиться в Кирьят-Шмоне в настоящее время не представляется возможным – из-за продолжающихся обстрелов.

"Эту реформу хотели провести много лет, – говорит Каана. – Важно понимать, на чем основаны расчеты. Реформу разрабатывали сотрудники министерства строительства, министерства финансов и нашего отдела стратегии и жилья, а консультировала эту группу финансовая консалтинговая компания".

Каана объяснил, что идея изначально заключалась в том, что специалисты считали выплаты по 89 шекелей в месяц на пятый год жизни в стране совершенно непрактичными и говорили, что следует не выплачивать маленькими порциями деньги в течение пяти лет, а сделать так, чтобы репатрианты получали больше, но только первые два года. На вопрос о том, почему же государство пытается вынудить репатриантов селиться в районах национального приоритета, да еще учитывая то, что сейчас половину этих районов обстреливают, гендиректор объяснил, что после первых нескольких лет, когда траты государства на пособия на аренду снизятся, список районов, где репатрианты будут получать на съем больше, расширится.

Авихай Каана также выразил надежду на то, что уже в 2025 году в этот список войдут такие города как Хайфа и Ашкелон, которые очень популярны среди новых репатриантов, но не входят в список районов национального приоритета.

Интересен еще один момент, который затронул гендиректор министерства алии. Самым популярным городом среди новых репатриантов, по подсчетам министерства алии, является Тель-Авив, куда с 2022 года по июль 2024 года репатриировались 18252 человек. В министерстве алии считают, что, учитывая цены на аренду жилья в Тель-Авиве, 800 шекелей в месяц на аренду в Тель-Авиве семье репатриантов не помогут. Зато помогут две тысячи в месяц в районах национального приоритета.

По словам Кааны, специалисты министерства вообще предлагали перестать платить пособие на аренду жилья тем репатриантам, которые решают поселиться в Тель-Авиве, Рамат-Гане и других близлежащих городах. Правда, такие кардинальные перемены не были утверждены юридическим отделом.

Согласно данным, предоставленным нашей редакции министерством алии и интеграции, с начала 2022 по 20 июля 2024 года в Израиль репатриировались 140380 человек. Наибольшее число репатриантов действительно поселились в Тель-Авиве (18252). На втором месте Хайфа (17917), потом Нетания (15280), Иерусалим (8313), Бат-Ям (8065), Ашдод (5692), Ришон ле-Цион (5236). И только на восьмом месте по популярности среди новых репатриантов стоит один из населенных пунктов, входящих в районы национального приоритета. Это Беэр-Шева, куда за этот период поехали жить 4079 новых репатриантов.

Помимо Беэр-Шевы среди относительно популярных у новых репатриантов городов, входящих в районы национального приоритета, – Наария (4059), Кармиэль (1928) и Ноф а-Галиль (1887).

Еще одно изменение, недавно внесенное в министерстве алии, связано с порядком получения социального жилья. Вот, как говорит об этом Каана: "В министерстве строительства все эти годы если вы трижды отказывались от квартиры, вас вычеркивали из очереди. В министерстве алии было не так. Согласно нашим новым правилам, если вы трижды отказываетесь от соцжилья, то вас вычеркивают из очереди. Но мы сделали это не по той же схеме, что министерство строительства. У нас если вы живете в Беэр-Шеве, мы не предложим вам социальное жилье в другом городе. То есть, три отказа – это отказы в том районе страны, где вы уже живете".

Что касается ульпанов, то наверняка многие помнят, что когда в 2022 году началась массовая алия из Украины, России и Беларуси, репатрианты стояли в очереди в ульпаны или за ваучерами в частные ульпаны месяцами. Однако теперь, как утверждают в министерстве, очередей в государственные ульпаны нет и нет ни одного репатрианта, который бы не получил ваучер на обучение в частных ульпанах.

"С учителями ульпанов было подписано коллективное соглашение, и в государственные ульпаны пришли еще 100 учителей. Также были добавлены сотни частных ульпанов, в том числе вечерних", – говорит Каана.

Авихай Каана подчеркивает, что если раньше в государственных ульпанах могли учиться одновременно до 20 тысяч человек, то теперь могут учиться до 50 тысяч.

По данным, полученным нашей редакцией от министерства просвещения, в настоящее время в государственных ульпанах обучаются чуть более десяти тысяч репатриантов, хотя действительно могут обучаться до 50 тысяч.

В министерстве алии уточняют, что ваучеры в частные ульпаны в этом году получили 6 тысяч репатриантов.

По словам гендиректора миналии, также увеличился бюджет на внеклассное обучение для детей-репатриантов, которые остаются после уроков в специальных группах продленного дня по изучению иврита. Каана говорит, что в эти группы все еще есть очередь, и в министерстве пытаются увеличить финансирование таких групп.

Разработана также специальная программа по обучению иврита для русскоязычных репатриантов. Программа называется "Да иврит" и в нее уже записались более 1700 человек, хотя программа только начинает свою работу.