Стрельба в деревнях Кафр-Кара и Кафр-Ясиф, есть убитый и раненый

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что за последний час поступили сообщения о стрельбе в двух арабских деревнях Кафр-Кара и Кафр-Ясиф.

В обоих случаях в результате стрельбы ранены люди. Другие подробности не сообщаются.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в Кафр-Каре была констатирована смерть мужчины примерно 36 лет.

В обоих случаях ведется расследование.