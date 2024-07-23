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Израиль

Стрельба в деревнях Кафр-Кара и Кафр-Ясиф, есть убитый и раненый

время публикации: 23 июля 2024 г., 20:51 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 20:55
Стрельба в деревнях Кафр-Кара и Кафр-Ясиф, есть раненые
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что за последний час поступили сообщения о стрельбе в двух арабских деревнях Кафр-Кара и Кафр-Ясиф.

В обоих случаях в результате стрельбы ранены люди. Другие подробности не сообщаются.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в Кафр-Каре была констатирована смерть мужчины примерно 36 лет.

В обоих случаях ведется расследование.

Израиль
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