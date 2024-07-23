Стрельба в деревнях Кафр-Кара и Кафр-Ясиф, есть убитый и раненый
время публикации: 23 июля 2024 г., 20:51 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 20:55
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что за последний час поступили сообщения о стрельбе в двух арабских деревнях Кафр-Кара и Кафр-Ясиф.
В обоих случаях в результате стрельбы ранены люди. Другие подробности не сообщаются.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в Кафр-Каре была констатирована смерть мужчины примерно 36 лет.
В обоих случаях ведется расследование.
Ссылки по теме