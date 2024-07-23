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Израиль

Около Кейсарии при купании в море погиб мужчина

время публикации: 23 июля 2024 г., 13:16 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 13:24
Около Кейсарии при купании в море погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

Около полудня 23 июля на пляж в районе Сдот-Ям (к югу от Кейсарии) была вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" после того, как из воды вытащили мужчину без сознания, примерно 25 лет.

Парамедики были вынуждены констатировать смерть этого человека.

Сегодня на побережье Средиземного моря жарко. Температура днем – до 32 градусов. Температура воды – 30 градусов. Волны – до 1 м.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Израиль
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