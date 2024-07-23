Safa: в результате удара ЦАХАЛа в Туль-Кареме были убиты шесть человек, только трое были боевиками
время публикации: 23 июля 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 12:35
Палестинские источники заявляют, что в результате сегодняшнего удара БПЛА по дому в Туль-Кареме были убиты шесть человек. Среди них командир боевого крыла ХАМАСа Ашраф Нафа ("Азкихм") и местный командир боевиков ФАТХа, известный как Абу Абду.
Как пишет сайт Safa, вместе с командирами был убит еще один боевик, а также хозяйка дома (мать убитого террориста) и две ее дочери.
Тела убитых террористов в ковше армейского бульдозера были вывезены из Туль-Карема на израильскую территорию.
Сообщается также, что в ходе сегодняшней операции ЦАХАЛа в Туль-Кареме были раненые – среди них мужчина, получивший пулевое ранение, и несколько девочек, которые получили ранения осколками стекла.