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Израиль

Safa: в результате удара ЦАХАЛа в Туль-Кареме были убиты шесть человек, только трое были боевиками

время публикации: 23 июля 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 12:35
Safa: в результате удара ЦАХАЛа в Туль-Кареме были убиты шесть человек, только трое были боевиками
Safa/Соцсети

Палестинские источники заявляют, что в результате сегодняшнего удара БПЛА по дому в Туль-Кареме были убиты шесть человек. Среди них командир боевого крыла ХАМАСа Ашраф Нафа ("Азкихм") и местный командир боевиков ФАТХа, известный как Абу Абду.

Как пишет сайт Safa, вместе с командирами был убит еще один боевик, а также хозяйка дома (мать убитого террориста) и две ее дочери.

Тела убитых террористов в ковше армейского бульдозера были вывезены из Туль-Карема на израильскую территорию.

Сообщается также, что в ходе сегодняшней операции ЦАХАЛа в Туль-Кареме были раненые – среди них мужчина, получивший пулевое ранение, и несколько девочек, которые получили ранения осколками стекла.

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В Туль-Кареме ударом с воздуха ликвидированы командиры боевиков ХАМАСа и ФАТХа