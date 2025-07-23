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Израиль

ДТП на 1-й трассе, тяжело травмирован мужчина

Мада
ДТП
время публикации: 23 июля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 08:22
ДТП на 1-й трассе, тяжело травмирован мужчина
Пресс-служба МАДА

Утром 23 июля на 1-й трассе около развязки Латрун столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии водитель легковой машины, мужчина 52 лет, получил тяжелые травмы. Водитель автобуса травмирован легко.

Пострадавший в тяжелом состоянии направлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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