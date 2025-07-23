ДТП на 1-й трассе, тяжело травмирован мужчина
время публикации: 23 июля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 08:22
Утром 23 июля на 1-й трассе около развязки Латрун столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии водитель легковой машины, мужчина 52 лет, получил тяжелые травмы. Водитель автобуса травмирован легко.
Пострадавший в тяжелом состоянии направлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.