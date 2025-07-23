ДТП в Иерусалиме, тяжело травмирована пожилая женщина

Днем 23 июля в Иерусалиме на улице Йехезкель Давид Гойтейн столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии тяжелые травмы получила женщина примерно 70 лет. Еще один человек травмирован легко.

Пострадавшая пожилая женщина в тяжелом состоянии направлена в больницу "Шаарей Цедек", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.