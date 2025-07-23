ДТП в Иерусалиме, тяжело травмирована пожилая женщина
время публикации: 23 июля 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 14:46
Днем 23 июля в Иерусалиме на улице Йехезкель Давид Гойтейн столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии тяжелые травмы получила женщина примерно 70 лет. Еще один человек травмирован легко.
Пострадавшая пожилая женщина в тяжелом состоянии направлена в больницу "Шаарей Цедек", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.