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Израиль

ДТП в Иерусалиме, тяжело травмирована пожилая женщина

Мада
ДТП
Иерусалим
время публикации: 23 июля 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 14:46
ДТП в Иерусалиме, тяжело травмирована пожилая женщина
Flash90. Фото: А.Султан

Днем 23 июля в Иерусалиме на улице Йехезкель Давид Гойтейн столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии тяжелые травмы получила женщина примерно 70 лет. Еще один человек травмирован легко.

Пострадавшая пожилая женщина в тяжелом состоянии направлена в больницу "Шаарей Цедек", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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