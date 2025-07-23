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Израиль

В Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Тель-Авив
время публикации: 23 июля 2025 г., 05:37 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 05:37
В Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Рано утром 23 июля в Тель-Авиве в районе Дерех кибуц Галуйот мотоцикл сбил пешехода, мужчину примерно 45 лет.

Пострадавший, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, доставлен в больницу "Ихилов", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Мотоциклист, 38-летний мужчина, получил легкие травмы. Он тоже госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

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