В Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии

Рано утром 23 июля в Тель-Авиве в районе Дерех кибуц Галуйот мотоцикл сбил пешехода, мужчину примерно 45 лет.

Пострадавший, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, доставлен в больницу "Ихилов", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Мотоциклист, 38-летний мужчина, получил легкие травмы. Он тоже госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.