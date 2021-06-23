БАГАЦ разрешил снести особняк террориста, убившего Иегуду Гуэту

В среду, 23 июня, Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) разрешил осуществить в деревне Турмус Айя снос дома, принадлежащего 47-летнему террористу Мунтасару Шалаби, 2 мая 2021 года смертельно ранившему на перекрестке Тапуах 19-летнего Иегуду Гуэту, а также ранившему еще двух израильтян.

Ходатайство семьи Шалаби, просившей отказаться от планов по сносу дома, было отклонено.

Судя по внешнему виду особняка, в котором проживал Мунтасар Шалаби, и обстановке в его доме, он не бедствовал. Вообще, деревня Турмус Айя, расположенная около 60-й трассы к северо-востоку от Рамаллы, считается "богатой". Многие ее жители, включая Мунтасара Шалаби, имеют американское гражданство.

Сообщалось, что Шалаби не принадлежал ни к одной террористической группировке. Тем не менее, руководство ХАМАСа назвало его "иконой сопротивления": успешный бизнесмен, отец семерых детей с американским паспортом, однажды решивший пожертвовать благополучием своей семьи ради убийства израильтян.

Что на самом деле толкнуло Шалаби на эти действия, выясняет следствие. Его соседи утверждают, что Мунтасар совершил нападение в ответ на израильские "провокации" в Иерусалиме.

10 июня военная прокуратура предъявила обвинение Шалаби. В тексте обвинительного заключения сказано, что Мунтасар Шалаби, проживавший в деревне Турмус Айя, из автомобиля открыл огонь по израильтянам, стоявшим на обочине дороги в ожидании попутных машин. После теракта он скрылся, поменял одежду и попытался изменить внешность. Но через четыре дня после нападения террориста задержали.

Теракт на перекрестке Тапуах. 2 мая 2021 года

В 17:55 на перекрестке Тапуах остановился автомобиль. Водитель машины сделал пять выстрелов из пистолета в сторону стоявших на остановке людей, после чего скрылся.

Первыми на месте происшествия оказались "скорые" организации "Ихуд Ацала". Следом за ними прибыли бригады службы "Маген Давид Адом". Парамедики оказали первую помощь троим раненым и доставили их в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Военные перекрыли трассы. Но террорист на автомобиле успел проехать в направлении деревни Хауара (южная окраина Шхема). В дальнейшем несколько дней Мунтасар Шалаби скрывался в деревне Силуад. Он был задержан в ходе спецоперации в ночь на 6 мая.

Незадолго до того, как стало известно о задержании террориста, врачи больницы "Бейлинсон" сообщили, что Иегуда Гуэта, получивший два ранения в голову и доставленный в больницу в критическом состоянии, скончался.

В ночь на 7 мая бойцы территориальной бригады "Биньямин" провели операцию в деревне Турмус Айя, в ходе которой был размечен для дальнейшего разрушения дом Мунтасара Шалаби.

Израильские СМИ писали, что на местонахождение террориста удалось выйти после того, как он обратился за медицинской помощью. Выяснилось, что во время теракта Шалаби был ранен бойцами разведроты бригады "Гивати", открывшими огонь по его автомобилю.