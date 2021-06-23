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NEWSru.co.il :: В Израиле23 июня 2021 г., 07:52

Группа ультраортодоксов из США прилетела в Израиль на свадьбу под видом студентов, получив разрешение от консульства в Бельгии

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Группа ультраортодоксов из США прилетела в Израиль на свадьбу под видом студентов, получив разрешение от консульства в Бельгии

Несколько десятков ультраортодоксальных евреев из США, не имеющих израильского гражданства, обратились в консульство Израиля в Нью-Йорке с просьбой получить разрешение на въезд в страну по студенческой визе.

Как сообщает портал Ynet, обращение было подано через известного в городе посредника Цви Глука, который через несколько дней заподозрил неладное и провел дополнительную проверку документов. В частности, в документах говорилось, что "студенты" едут в Израиль на год, тогда как билеты у них были куплены с возвратом в США через несколько дней. Кроме того, часть "студентов" были мужчинами в возрасте 40-50 лет, и в группе было несколько женщин.

В итоге Глук снова обратился в консульство и "студентам" было отказано в получении визы.


Несмотря на это, по данным журналиста Ynet Коби Нахшони, часть "студентов" все-таки попала в Израиль, получив визу через израильское консульство в Брюсселе, а настоящей целью их прибытия в Израиль было участие в свадьбе.

Напомним, что на текущий момент въезд иностранных граждан в Израиль ограничен. В частности, на свадьбу из-за границы могут приехать только родственники первой степени родства.

Министерство иностранных дел проводит проверку инцидента. Управление регистрации населения и миграции прекратило принимать на рассмотрение документы от трех учебных заведений, выдавших "студентам" фиктивные справки.

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